Edenilson Moschen e Magna Rodrigues Souza transformaram a doação de sangue em um hábito. Com trajetórias que começaram em épocas diferentes, os dois compartilham experiências marcantes e mostram a importância dos doadores regulares para manter vidas.

Nesta quarta-feira, 25 de novembro, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data é uma oportunidade para reconhecer quem faz da solidariedade uma prática permanente e também incentivar novas pessoas a se tornarem doadoras.

Em Alegrete, duas histórias ajudam a dimensionar o significado desse gesto. Edenilson Moschen e Magna Rodrigues Souza têm trajetórias distintas, mas uma característica em comum: a disposição de doar sangue regularmente, sem necessariamente esperar por campanhas ou situações de emergência.

Para eles, a doação deixou de ser uma atitude isolada e passou a fazer parte da própria maneira de compreender a vida, a saúde e o compromisso com o próximo.

Os relatos também revelam experiências que permaneceram na memória dos dois doadores. Há uma primeira doação marcada por um dos acontecimentos mais dramáticos da história recente, um chamado urgente para ajudar um bebê, uma impossibilidade de doar por causa de anemia e até uma relação de amizade construída a partir da solidariedade.

São histórias que mostram que, por trás de cada doação, existe uma decisão pessoal que pode fazer uma diferença imensa na vida de alguém.

Edenilson Moschen: a primeira doação no dia dos atentados às Torres Gêmeas

A história de Edenilson Moschen como doador começou em 2001, quando tinha apenas 20 anos e ainda servia ao Exército.

Ele lembra perfeitamente da data e até do horário em que realizou sua primeira doação: 11 de setembro de 2001, o mesmo dia em que os atentados terroristas contra as Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, provocaram uma comoção mundial.

Naquele momento, Edenilson estava na fila para doar sangue no Hospital Santa Casa. Enquanto o mundo acompanhava as imagens de uma tragédia que entraria para a história, ele vivia uma experiência que também marcaria sua trajetória pessoal.

Aquela primeira doação foi o início de um compromisso que permanece até hoje.

Desde então, procurou manter uma frequência de, no mínimo, três doações por ano. A regularidade passou a fazer parte de sua rotina, assim como a preocupação com a própria saúde.

Edenilson entende que ser doador também exige responsabilidade com o organismo. Por isso, procura manter uma rotina de atividades físicas e alimentação saudável, cuidados que considera fundamentais para permanecer em condições de ajudar outras pessoas.

Para ele, a doação de sangue representa muito mais do que um procedimento. É um gesto de amor, empatia e compromisso com a vida.

Existe uma particularidade nesse ato que considera especialmente significativa: quem doa pode ajudar alguém que jamais conhecerá pessoalmente. Ainda assim, sabe que sua atitude pode representar esperança em um momento de extrema dificuldade.

É essa compreensão que mantém sua disposição de continuar doando.

Magna Rodrigues Souza: uma história que começou em 1981 e atravessa mais de quatro décadas

A trajetória de Magna Rodrigues Souza começou antes mesmo de ela completar 18 anos. O interesse surgiu durante sua juventude em Alegrete, quando morava com os avós, na Vila Nova, e estudava no Instituto de Educação Oswaldo Aranha.

Naquela época, o assunto da doação de sangue era frequentemente comentado no ambiente que ela frequentava. A proximidade com o hospital e as conversas que ouvia despertaram sua curiosidade.

Até que decidiu procurar o serviço de saúde para saber como poderia se tornar doadora.

A resposta foi que precisava ter 18 anos. Magna não desistiu. Assim que atingiu a idade, em 1981, foi ao hospital para realizar os procedimentos necessários, incluindo a tipagem sanguínea e os exames.

Ela recorda que os tempos eram bem diferentes. Depois de cumprir as etapas, recebeu uma carteirinha grande, preenchida inteiramente à mão, que identificava sua condição de doadora. Naquele período, lembra que o atendimento contava com a participação do médico Dr. Rud.

Começava ali uma história que já ultrapassa quatro décadas.

Ao longo dos anos, houve períodos em que precisou interromper temporariamente as doações. Mas a vontade de ajudar nunca desapareceu.

Um dos episódios que mais a marcou aconteceu quando foi chamada com urgência para doar sangue a uma pessoa próxima. Ao chegar para realizar o procedimento, descobriu que estava anêmica e, por isso, não poderia doar.

A frustração foi grande. Ela queria ajudar, mas não estava em condições de fazê-lo.

Magna conta que ficou muito triste com a situação e decidiu procurar atendimento, cuidar da saúde e recuperar as condições necessárias para voltar a doar. A experiência reforçou uma compreensão que carrega até hoje: para ajudar alguém, também é preciso cuidar de si mesma.

Sangue O negativo e o chamado para ajudar um bebê

Entre as experiências que guarda com maior carinho está uma convocação para ajudar um bebê que precisava de sangue.

Magna possui sangue O negativo, um tipo sanguíneo de grande importância nos atendimentos transfusionais, especialmente em situações de emergência, quando ainda não há tempo para determinar o tipo sanguíneo do paciente.

Ela recorda que, em uma ocasião, recebeu um telefonema do serviço de saúde. Naquele tempo, antes da popularização dos celulares, o contato era feito por telefone convencional.

A mensagem foi direta: precisavam de sangue O negativo para um bebê. A necessidade era de apenas 250 mililitros.

Magna não hesitou. Aceitou o chamado e foi realizar a doação, lembrando que fez isso com todo amor e carinho.

A lembrança demonstra a importância de manter doadores com diferentes tipos sanguíneos identificados e disponíveis. Em determinadas circunstâncias, encontrar uma pessoa compatível pode ser decisivo para o atendimento de um paciente.

Uma relação de solidariedade que virou amizade

Outra história especial envolve uma senhora de Alegrete chamada Dona Gregória.

Segundo Magna, a mulher era mãe de um assessor político e morava em Alegrete, mas enfrentava problemas de saúde que, em determinadas ocasiões, exigiam transfusões na Santa Casa.

Sempre que a situação se repetia, o filho procurava Magna, que era chamada para ajudar.

Ela conta que ele entrava em contato de Porto Alegre, perguntando se poderia doar sangue. Diante da resposta positiva, passava em sua residência, buscava-a, levava-a até a Santa Casa para realizar a doação e depois a deixava novamente em casa.

Foram momentos em que a solidariedade se transformou também em uma relação de confiança e amizade.

Magna diz que fez muitas amizades ao longo de sua trajetória como doadora. Para ela, são experiências que demonstram como um gesto de generosidade pode aproximar pessoas que talvez nunca tivessem estabelecido qualquer relação de outra maneira.

Outro aspecto que destaca é que não costuma depender de campanhas para doar. Quando chega o período em que está apta a realizar uma nova doação, procura espontaneamente o serviço.

A regularidade faz parte de sua rotina.

Cuidar da própria saúde para continuar ajudando

Aos 63 anos, Magna diz que procura aproveitar o tempo em que ainda pode doar sangue, respeitando os limites estabelecidos para sua idade e as condições de saúde exigidas.

Ela conta que tem uma saúde muito boa, faz caminhadas, procura controlar o peso e mantém os cuidados necessários para continuar apta às doações. Também relata que praticamente não utiliza medicamentos e que, até o momento da entrevista, não teve Covid-19.

Sua intenção é continuar doando enquanto estiver dentro do prazo permitido e tiver condições de saúde para isso.

“Se Deus me der vida e saúde, quero doar até o último dia em que estiver dentro do prazo de validade”, afirma, em uma maneira bem-humorada de se referir ao limite de idade para continuar ajudando.

A disposição de Magna também tem uma explicação afetiva. Ela acredita que Deus abençoa quem ajuda e entende que compartilhar aquilo que se tem de bom é uma das formas mais bonitas de participar da vida de outras pessoas.

As camisetas recebidas ao longo dos anos também são lembranças que guarda com carinho. Não chega a ter uma coleção, mas algumas peças representam momentos especiais dessa caminhada.

A solidariedade que passou para a próxima geração

A influência de Magna não ficou restrita à sua própria trajetória.

Seu filho também decidiu seguir o mesmo caminho. Segundo ela, ele esperava ansiosamente completar 18 anos para poder se tornar doador de sangue.

A participação da família na causa é motivo de satisfação. Para Magna, ver o filho assumir espontaneamente esse compromisso demonstra que a solidariedade também pode ser transmitida pelo exemplo.

Ela lembra ainda de uma mobilização promovida no ano passado pela Secretaria de Assistência Social, setor no qual trabalha como servidora pública. A Prefeitura realizou uma campanha de incentivo à doação de sangue entre os servidores, e Magna acredita que a Secretaria de Assistência Social foi a pasta que conseguiu mobilizar o maior número de funcionários.

A experiência reforçou sua convicção de que campanhas institucionais são importantes, especialmente para aproximar novos doadores dos serviços de hemoterapia.

Mas faz questão de destacar que, para ela, a doação precisa ser um compromisso contínuo, e não apenas uma atitude motivada por campanhas pontuais.

Hemoeste: uma estrutura essencial para Alegrete e região

As histórias de Edenilson e Magna também ajudam a destacar a importância do Hemoeste, o Hemocentro Regional de Alegrete, que integra a rede pública de hemoterapia do Rio Grande do Sul.

O serviço desempenha papel fundamental na coleta e no atendimento das necessidades de sangue dos pacientes, sendo parte de uma estrutura indispensável para a assistência hospitalar.

A manutenção dos estoques depende diretamente da participação de doadores voluntários. O sangue não pode ser fabricado e sua disponibilidade é essencial para atendimentos de emergência, cirurgias, tratamentos oncológicos e pacientes com doenças que exigem transfusões frequentes.

O Ministério da Saúde destaca que novembro é um período especialmente importante para incentivar as doações, pois antecede as férias e as festas de final de ano, quando a regularidade dos doadores pode ser afetada.

Em Alegrete, o Hemoeste está localizado na Rua General Sampaio, nº 10, e atende de segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 7h às 13h. Às quartas-feiras, a equipe realiza coletas externas em municípios da área de abrangência, motivo pelo qual a sede permanece fechada.

Informações para doação:

HEMOESTE – Hemocentro Regional de Alegrete

Rua General Sampaio, nº 10 – Alegrete/RS

Telefone: (55) 3426-4127

E-mail: [email protected]

Horários e informações: Secretaria Estadual da Saúde do RS