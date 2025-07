Dia Nacional do Vira-Lata, um amor que não tem raça definida

Cães sem raça definida, os populares “vira-latas”, são maioria nos lares, nas ruas e também nas casas dos brasileiros. Com histórias de abandono, resiliência e afeto, esses animais ganham uma data para serem celebrados: o Dia do Vira-Lata, lembrado em 31 de julho.

A data é um convite à reflexão sobre adoção responsável, castração e a urgência de políticas públicas voltadas à proteção dos animais. Também é uma oportunidade para combater o preconceito ainda existente contra animais que não possuem pedigree.

Na Rádio Nativa FM o locutor Juliano Cristaldo do programa Aldeia 105, lançou um desafio ao falar do Dia dedicado aos vira-latas e recebeu dezenas de fotos dos bichinhos de estimação dos ouvintes. Alguns fizeram questão de apresentar os nomes. Uma das mensagens diz o seguinte:

“O Magrão Severino, tem dois nomes. Ele foi largado aqui na Centenário todo machucado, agora está sendo cuidado por nós e mais pessoas aqui na rua”.

“Oi Juliano essa é minha vira lata adotada do canil. Minha filha de quatro patas adoro. Cleide Trindade. Tô feliz tá Nativa”.

“Ravenna meu xodó tem 5 anos, a verdadeira vira lixo – Ana Simon”. O Tob, Surungo, Jade, Cacique, Magrão Severino, Scooby, Ludi e outros sugestivos nomes foram enviados ao programa.

O vira-lata representa milhões de histórias que poderiam ter terminado na dor, mas encontram afeto, cuidado e dignidade graças à empatia de quem escolhe adotar. Eles são inteligentes, carinhosos e cheios de gratidão. Precisam de cuidado — não de rótulo.

Segundo estimativas de organizações não governamentais, o Brasil possui mais de 30 milhões de cães e gatos em situação de rua, a maioria deles sem raça definida. O abandono, a reprodução descontrolada e a falta de informação contribuem para esse cenário, que vai além do bem-estar animal e impacta também a saúde pública.

Animais abandonados estão mais expostos a doenças, fome, acidentes e maus-tratos. E isso também traz risco à população humana, com a proliferação de zoonoses, como esporotricose, raiva e leishmaniose, alertam médicos veterinários.

Além da adoção, a castração é apontada por especialistas como uma das principais ferramentas para reverter o ciclo do abandono. O procedimento reduz drasticamente o número de crias indesejadas e também melhora a saúde do animal. Animais castrados vivem mais e melhor. Previne-se tumores, infecções graves e comportamentos que colocam os pets em risco, como fugas e brigas. É um gesto de cuidado e amor.

Quando adotar é transformar uma vida

Ao adotar um vira-lata, é importante estar consciente das responsabilidades envolvidas: alimentação, vacinação, consultas regulares, tempo para atenção e brincadeiras, além de um lar adaptado às necessidades do animal.

Adotar é assumir um compromisso para toda a vida do pet. E quem toma essa decisão quase sempre relata um retorno imenso em afeto e companheirismo. O amor de um animal adotado é puro e verdadeiro.

Mesmo quem não pode adotar pode ajudar os vira-latas de diversas formas:

● Divulgando campanhas de adoção e castração;

● Doando ração, medicamentos ou cobertores a abrigos e protetores;

● Apoiando financeiramente ONGs de proteção animal;

● Participando como voluntário em feiras de adoção;

● Conscientizando amigos e familiares sobre a causa.

Neste 31 de julho, mais do que uma comemoração, o Dia do Vira-Lata convida à empatia e à ação. A raça pode não estar no pedigree, mas está no coração de milhões de famílias brasileiras.