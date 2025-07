Dias ensolarados e temperatura baixa, marcam fim de semana em Alegrete

O fim de semana será de tempo firme e sem previsão de chuva em Alegrete. Em contrapartida, o frio deve se acentuar com temperaturas caindo até 5ºC nas primeiras horas do dia nos próximos períodos no Município.

No sábado (19), o dia começa com 5ºC e a máxima chega aos 13ºC no período da tarde. Há possibilidade de formação de nuvens que farão o dia ficar nublado, porém, sem chuva. A umidade relativa do ar varia entre 73% e 89%.

Domingo (20), o padrão se repete. Mínima de 8ºC e atinge os 16ºC no período da tarde. O sol irá predominar sem formações de nuvens e nem previsão de chuva para nenhuma parte do dia. Novamente a umidade varia entre 69% e 88%.