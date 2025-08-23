Dias sem sol prejudicam a produção as verduras e preço sobe em boa parte do RS

A combinação de chuvas, frio e menor incidência de luz solar nas últimas semanas no Rio Grande do Sul reduziu significativamente a oferta de verduras folhosas. Os reflexos do clima na agricultura gaúcha impactaram tanto os produtores rurais quanto o bolso dos consumidores.

De acordo com levantamento das Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS), no período de 5 de julho a 7 de agosto, o molho do agrião passou de R$ 1,70 para R$ 2,50 (130%), a unidade da alface crespa alterou de R$ 1,00 para R$ 2,92 (191,67%), a unidade do brócolis de R$ 2,92 para R$ 4,17 (42,86%), o molho da couve R$ 2,00 para R$ 4,00 (100%) e o molho de espinafre de R$ 1,67 para R$ 2,92 (75%).

Conforme o coordenador Técnico da Olericultura da Emater/RS-Ascar, Gervásio Paulus, na lista de fatores que causaram problemas nas folhosas e também nas brássicas, nos últimos dias, soma-se a baixa luminosidade para as plantas desde junho.

O coordenador observou que, caso sejam confirmadas as previsões climáticas para os próximos dias, o Rio Grande do Sul deverá ter bastante chuva e consequentemente esse fator da luminosidade irá prejudicar os produtores.“Uma vantagem para as folhosas, pois são (culturas) de ciclo curto, entre 25, 40 dias”, explicou, acrescentando que nem sempre o frio é uma condição que traz desvantagem.

A reportagem do PAT entrou em contato com um responsável de loja de um dos supermercados de Alegrete e procurou entender se isso já se nota no estabelecimento.”Sim, a suba ela é realidade, porém, as vendas seguem dentro do esperado, alface, couve, rúcula e demais, são produtos que saem bastante no nosso hortifruti”, completou.

Fonte; Ceasa-RS