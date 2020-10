Diferença entre números notificados e oficiais, devem colocar Alegrete e região na bandeira amarela

Compartilhar















O novo modelo de distanciamento prevê quatro estágios de controle, traduzidos em “bandeiras”: amarela, laranja, vermelha e preta. A amarela indica uma situação mais amena, com medidas mais flexíveis, e avançando o grau de restrições até a preta, quando seria necessário maior restrição.

Para definir a cor da bandeira, foram definidos dois grandes grupos de medidores: propagação e capacidade de atendimento. Cada um deles tem peso de 50% para a definição das bandeiras. No total, serão acompanhados 11 indicadores.

A coleta dos dados ocorreu na quinta-feira (1º), e a atualização das cores de cada região ocorre na próxima terça-feira (06), valendo para a semana seguinte.

Depois de mais de três meses com regiões em bandeira vermelha, que indica risco alto para o contágio por coronavírus, o Rio Grande do Sul ficou, pela primeira vez, com o mapa definitivo todo na cor laranja, de risco médio, no modelo de distanciamento controlado do governo do Estado.

A Região 03, em que Alegrete está inserida contabilizou seis semanas consecutivas na laranja, e a tendência é de que passe para amarela nesta sexta-feira (02). A maioria dos municípios estão com diferenças significativas entre os dados notificados e oficiais.

Conforme dados divulgados pela 10ª CRS, já são 4.205 casos oficiais e 75 vidas perdidas. A taxa de ocupação dos leitos em UTI adulta no dia 1º, era de 78%. Num comparativo com os dados da secretaria de saúde do RS, o número era de 76,9%.

Com 78.984 habitantes o município de Alegrete já testou 6.595 pessoas, notificando 619 casos, e de forma oficial constam 628 pessoas infectadas. Dos 18 leitos em UTI, 12 deles estão ocupados. Sete pacientes estão internados por outras comorbidades. Um é considerado suspeito e quatro tiveram casos confirmados da doença.

De acordo com os dados atualizados pelo Governo nesta manhã de sexta-feira (2), a cidade de Alegrete estava com uma taxa de ocupação de 66,7% de ocupação nos leitos de UTI adulta. Dos 12 pacientes na Unidade de Tratamento Intensivo, sete não tinham coronavírus, um está como suspeito e quatro confirmados. Vale lembrar que são números oficializados pelo Estado. Os leitos Covid-19, estão vazios. Dos 18 respiradores, seis deles estão ocupados. A taxa é de 33.3%.

Dos 9 hospitais da região, 78 leitos estão com 60 pacientes internados em UTI adulto. Quarenta e sete deles, apresentam outro tipo de doença, três são considerados suspeitos e 10, tiveram casos confirmados da Covid-19.

Dos 163 leitos Covid-19, apenas 22 leitos estão ocupados. Já os 78 respiradores, a taxa de uso é de 42,3%, 33 estão ocupados.

Nesta tarde de sexta-feira (2), o Governador Eduardo Leite, anuncia preliminarmente o mapa das 21 regiões do Estado que estão com risco médio de contágio para coronavírus nesta semana. Com a regra desta semana, confirmada a cor da bandeira laranja, 17 áreas já podem retomar atividades presenciais de ensino.

Júlio Cesar Santos Foto: PAT