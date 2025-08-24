Diferença na cesta básica de agosto do Sindicato da Alimentação é de R$ 79 em Alegrete

Segundo o sindicato, a ferramenta busca auxiliar o trabalhador na hora de comprar, onde pode verificar o preço mais em conta.

E não é para menos, entre cinco supermercados de rede no município a diferença só na lista de alimentos chegou a R$ 79,27. A pesquisa foi realizada no dia 21, e não leva em consideração as marcas de produtos e seus respectivos preços, o que pode interferir numa variação de preços se comparados com outras marcas entre os cinco supermercados de rede pesquisados.

Conforme pesquisa divulgada em página oficial da entidade no Facebook, o valor mais alto da cesta ficou na lista da Peruzzo Supermercados (R$ 231,98). Já o de menor, coube ao Stok Center (R$ 152,71). Entre uma lista de produtos de higiene, o Stok ficou com o valor mais alto (R$ 16.17), e o Baklizi com o menor valor entre os itens de higiene listados (R$ 8.87). Entre os produtos de limpeza na Rede Vivo Supermercados custou R$ 56,91. Já no Stok Center a lista de limpeza foi de R$ 34,01.

Na lista chama a atenção o preço do quilo da carne de agulha (R$ 30,48), e também o pacote de 5kg de açúcar (R$ 19,99). Confira logo abaixo a lista completa: