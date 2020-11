Dileusa Alves, a força feminina pelos animais, mulheres e pequenos produtores

Uma das duas mulheres a ocupar uma vaga na Câmara, a partir de 2021, a médica veterinária, Dileusa Alves, é engajada na luta em defesa animal, mas, também tem outras bandeiras de luta, que pretende implementar no seu primeiro mandato. Aos 45 anos, ela já concorreu uma outra vez, quando foi desafiada a se candidatar, já que sempre estava buscando apoio no Legislativo para a causa animal a qual se dedica há anos.

Dessa vez, diz que que aceitaria concorrer se tivesse apoio da OPAA, porque o mandato não será dela, e que a as decisões serão em conjunto. As questões são de saúde pública devido à quantidade de animais nas ruas, doentes e junto com outros vai buscar os projetos e ações.

Mas Dileusa sabe que o mandato tem que ir mais além disso e outro foco é educação ambiental, já que esse tema é fundamental. Vamos trabalhar, inclusive, para ver se entra no currículo das escolas municipais, tem que ser um trabalho bem mais efetivo, salienta.

A vereadora do PDT nasceu no Durasnal e vai lutar, também, pelos pequenos produtores, porque sabe o quanto esses enfrentam burocracia para poder vender sua produção familiar.

Quanto a apenas duas mulheres se elegerem, este ano, ela diz que é preocupante, porque somente duas tiveram êxito -Tinha ótimos nomes e salienta que eleitores do feminino não votam em mulher. – Nos colocamos à disposição, falta a consciência, porque temos mais eleitoras do eleitores e tenho certeza que outras, assim como eu e a Fuca podem fazer um belo trabalho.

Vera Soares Pedroso