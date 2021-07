Um infarto tirou a alegria contagiante do pedreiro Dimorvan Belhome Carvalho, conhecido como “Corvinho “.

Vanessa Carvalho, sobrinha do alegretense comentou que o tio amava conversar com os amigos e vizinhos da Praça Nova.

Em seus momentos de lazer, era naquele local que ele diariamente colocava a conversa em dia com os parceiros.

Aos 65 anos, o infarto mudou o destino e interrompeu alguns planos. Muito conhecido por ser um profissional acima da média e ter um círculo de amizades expressivo, nas redes sociais muitas homenagens.

Para encerrar, a sobrinha lembra que ele sempre foi muito confiante e não deixava de fazer sua “fezinha” no jogo do bicho.

As últimas homenagens a Dimorvan estão acontecendo através da Funerária Paraíso, na Rua Maximino Marinho, perto do cemitério. O sepultamento será as 10h30min, deste sábado (31), no Cemitério Público Municipal.

Dimorvan deixa irmãos e sobrinhos.