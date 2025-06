Dinheiro continua sendo principal motivo de brigas entre casais, aponta pesquisa da Serasa

O levantamento, conduzido pelo Instituto Opinion Box com 1.120 pessoas de todas as regiões do país, traz à tona dados surpreendentes sobre como as finanças impactam a vida a dois.

De acordo com o estudo, quatro em cada dez brasileiros (41%) já tiveram o nome negativado por conta de dívidas relacionadas a um parceiro ou parceira. Ainda mais expressivo, 45% afirmam que continuaram com dívidas mesmo após o fim da relação — envolvendo, principalmente, cartões de crédito, empréstimos e financiamentos feitos em seu nome.

O levantamento também revelou que o tema é uma preocupação desde o início dos relacionamentos. Cerca de 24% dos entrevistados disseram que investigariam a vida financeira de alguém antes de se envolver afetivamente, e pelo menos 9% admitiram já ter consultado o CPF e o Serasa Score do parceiro antes de assumir um compromisso.

Apesar dos números preocupantes, há sinais de avanço no diálogo entre os casais: 65% dizem conversar abertamente sobre finanças com seus parceiros, e 58% fazem juntos o planejamento financeiro. No entanto, esse cenário positivo esbarra na chamada “infidelidade financeira”: quase metade (49%) já omitiu dívidas ou dificuldades econômicas do outro. Além disso, atitudes como decisões impulsivas (35%), ausência de planejamento (33%) e gastos com itens supérfluos (32%) são apontadas como as principais fontes de atrito.

“Infelizmente, muitos casais acabam caindo nessa situação por vergonha de admitir dificuldades ou medo de perder o parceiro”, afirma a psicóloga do dinheiro da Serasa, Valéria Meirelles. “Mas o alinhamento sobre a realidade financeira e as expectativas para o futuro é essencial para o bem-estar da relação.”

Impacto no Sul do Brasil

Na Região Sul, os dados seguem a mesma tendência nacional. Cerca de 67% dos entrevistados afirmaram conversar frequentemente com seus parceiros sobre finanças, e 59% fazem planejamento conjunto. No entanto, 43% disseram que já ficaram endividados após o término de um relacionamento, principalmente por compromissos assumidos em cartão de crédito, bancos e empréstimos.

Ainda na região, 28% revelaram já ter escondido dívidas do parceiro, enquanto 21% assumiram dívidas causadas diretamente por ele. Outros 10% relataram que já ficaram com o nome sujo por conta do envolvimento amoroso. O levantamento mostra também que 24% das pessoas do Sul pesquisam a situação financeira do parceiro antes de se envolverem romanticamente.

Dinheiro e relacionamento: ética e maturidade

Para Valéria Meirelles, a maturidade emocional e o cuidado com a transparência são fundamentais nos relacionamentos. “Dinheiro é coisa séria, exige ética e planejamento. Conhecer os hábitos financeiros da pessoa amada é tão importante quanto conhecer seus valores e projetos de vida”, aponta.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 22 de maio de 2025, com entrevistas online feitas pelo Instituto Opinion Box. A amostragem incluiu 1.120 participantes de diferentes faixas etárias e regiões do Brasil.

