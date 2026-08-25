Dipirona ou paracetamol: qual escolher para dor e febre?

Apesar de os dois medicamentos serem usados principalmente para aliviar a dor e reduzir a febre, eles não são exatamente iguais. Cada um apresenta características próprias, e a escolha depende do quadro clínico, das condições de saúde do paciente e dos possíveis riscos associados ao tratamento.

A dipirona apresenta ação analgésica e antitérmica. Ela também possui efeito espasmolítico, o que significa que pode ajudar a aliviar dores relacionadas a espasmos musculares, como algumas cólicas. Por isso, é frequentemente utilizada em situações de dor aguda e febre. Estudos científicos também reconhecem essas propriedades da dipirona.

Um exemplo comum é a dor provocada por cólicas. Nesses casos, a característica espasmolítica da dipirona pode ser particularmente útil.

Em ambiente hospitalar, o medicamento também pode ser administrado por via intravenosa, mas essa forma de utilização exige cuidados, pois a administração rápida pode provocar queda da pressão arterial.

Já o paracetamol é principalmente um analgésico e antitérmico. Ele pode ser utilizado para situações como dor de cabeça, dor muscular e febre, mas não apresenta efeito espasmolítico relevante e não deve ser considerado um anti-inflamatório convencional.

Na prática, isso significa que não existe uma resposta única para a pergunta: “qual dos dois é melhor?”. Os medicamentos podem apresentar eficácia semelhante para determinadas dores e para o controle da febre, mas possuem perfis de segurança diferentes.

Outro ponto importante são os cuidados com o uso. O paracetamol, quando utilizado em doses acima das recomendadas, pode causar uma lesão grave no fígado. O risco aumenta principalmente quando há excesso de medicamento ou quando a pessoa utiliza, ao mesmo tempo, outros produtos que também contêm paracetamol.

A dipirona também não é isenta de riscos. Um dos efeitos adversos mais conhecidos é a agranulocitose, uma alteração rara, porém potencialmente grave, caracterizada por uma redução importante de determinados glóbulos brancos. Revisões científicas recentes continuam destacando esse risco, embora a frequência varie bastante entre os diferentes países e populações estudadas.

Por isso, a ideia de que “dipirona é sempre mais forte” ou que “paracetamol é sempre mais seguro” é uma simplificação. Os dois medicamentos podem ser opções adequadas em diferentes situações, desde que sejam utilizados corretamente.

A própria Organização Mundial da Saúde considera a dipirona uma alternativa ao paracetamol para o controle sintomático de dor e febre em determinadas situações, nos países onde seu uso é aprovado. A recomendação também reforça que a escolha deve levar em consideração os riscos e as características de cada paciente.

Outro detalhe importante é que dor e febre são sintomas, e não necessariamente a doença em si. Uma febre pode estar relacionada a uma infecção, enquanto uma dor abdominal pode ter inúmeras causas. O medicamento pode aliviar o sintoma, mas não necessariamente trata a origem do problema.

Por isso, antes de escolher entre dipirona e paracetamol, é importante considerar fatores como idade, peso, doenças do fígado ou dos rins, outros medicamentos utilizados e a causa provável da dor ou da febre.

Em resumo, dipirona e paracetamol são medicamentos diferentes, embora tenham algumas indicações semelhantes. A melhor escolha não depende apenas de qual medicamento “funciona mais”, mas de qual opção apresenta uma relação adequada entre benefício e risco para aquela situação específica.

E um cuidado vale para os dois: utilizar uma dose maior não significa necessariamente obter um efeito melhor. Pelo contrário, o excesso pode aumentar significativamente o risco de efeitos adversos.

Em caso de dúvida sobre dose, frequência ou combinação com outros medicamentos, a orientação de um profissional de saúde é a opção mais segura.

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Farmacêutico – CRF 16567