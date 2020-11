Direção do RPPS se manifesta em relação ao aumento da alíquota de desconto

Diante de uma reportagem que enfocou que o aumento do RPPS não pode ser escalonado como propôs o vereador Anilton Oliveira em que a alíquota variasse até no máximo em 12% do salário de cada servidor, o presidente emitiu uma nota que esclarece alguns fatos.

O presidente do Alegrete Prev-RPPS, Dimitri Toscani, vem prestar os devidos esclarecimentos à sociedade e ao servidores ativos e inativos.

Foi encaminhado pelo Executivo Municipal, projeto de lei por determinação judicial para atualização da alíquota de contribuição do RPPS, fixada em 14% para todos os servidores ativos.

O projeto foi alterado por lei que tinha intenção de escalonar a contribuição o que obrigou o Prefeito a entrar na Justiça(processo número 700 84713684), onde a decisão imposta pela Câmara foi suspensa liminarmente, por ser inconstitucional. Com isso voltou a valer a alíquota anterior,ou seja de 11% até o projeto seja voltado de novo naquele poder.

Também é importante esclarecer que não há deficit financeiro e que, inclusive, o Alegrete Prev vem obtendo superávit financeiro, de acordo com o presidente Dimitri Toscani, nos últimos exercícios, ou seja as receitas anuais são superiores ao mesmo período.

Ele informou ainda que o Alegrete Prev está regular junto à Subsecretaria da Previdência, com a emissão do CRP-Certificado de Regularidade Previdenciária em dia.

O presidente do RPPS, Dimitri Toscani, informa que vão aguardar a decisão de mérito da ADIN – Ação Direta de Insconstitucionalidade e a tramitação de novo projeto de Lei que não afronte à Constituição.

Vera Soares Pedroso