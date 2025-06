Direções da UPA e Santa Casa explanam a limitação dos serviços na Câmara de Alegrete

Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 12, o espaço regimental da semana foi com o Dr. Dion Lenon Fioravante Almeida, médico responsável técnico (RT) da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e com a Tailise Ribeiro Lemos, diretora operacional da Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete. O proponente, vereador Pedro Paraíso, justificou que a presença dos profissionais era importantes para esclarecer informações da unidade para a população.

A diretora da Santa Casa mencionou que apesar da estrutura, a UPA de Alegrete é porte I, e ela atende como se fosse porte III. Em estrutura para atendimento, informou que são dois médicos disponíveis e há reforço em determinados horários. Afirmou que os atendimentos seguem a classificação universal de Manchester, que utiliza cores para identificar o grau de gravidade do paciente. Sobre o tempo de espera nos atendimentos, citou que por causa dos usuários que utilizam inadequadamente a UPA sem ser urgência, há uma demora para atender aqueles que realmente são caso de urgência.

Sessão sobre UPA no espaço regimental

O médico Dion Lenon complementou os esclarecimentos da diretora, afirmando que em 50% do tempo há três médicos atendendo, que há na unidade todo suporte como, o serviço de laboratório e imagem durante 24 horas, e que mensalmente são feitos 3 mil exames gratuitamente. Acrescentou que a maioria dos usuários expressam na triagem que são de extrema urgência, e que apenas no atendimento é observado que a pessoa deveria ter procurado a atenção básica, por não ser ter baixa urgência.

Ambos defenderam que é preciso ter visão interna da emergência, que não é percebida pela população. Destacaram que a unidade precisa melhorar em inúmeros pontos. “Estudar formas para que esse serviço se amplie e os usuários sejam atendidos”, expressou o médico responsável técnico.

O vice-presidente do Lesgislativo, Paulo Berquó, conduziu as perguntas dos vereadores, que começaram com o vereador Jaime Duarte sugerindo um sistema para melhorar a comunicação com os usuários, sendo uma opção considerada pela diretora. Já Eder Fioravante citou que os postos de saúde têm poucas fichas para atendimento médico, que o horário conflita com os dos usuários, e que não há medicação gratuita como na UPA. Colaborando, o vereador Leandro Meneghetti citou que com o fechamento do postos por causa do próximo feriado, superlotará a UPA.

Os questionamentos

O vereador João Monteiro convidou todos para analisar as carências da Santa Casa e buscar soluções. A vereadora Firmina Soares pediu atenção aos idosos, e o profissional da saúde esclareceu que os grupos prioritários são os primeiros a passar na triagem, mas que para o atendimento, segue-se a classificação de gravidade. Em resposta ao vereador Rudi em relação à previsão do Hospital Dia, a diretora informou que a finalização da obra está prevista para abril de 2026, e que abertura ocorrerá em 2027. O vereador Vagner Fan perguntou sobre a possibilidade de dividir por cor os atendimentos, e em resposta, e o médico responsável técnico citou que isso é inviável.

Outras ponderações foram do Vice-Presidente, vereador Paulo Berquó, destacando que o serviço precisa de melhorias, mas que foi uma conquista para a saúde de Alegrete. Por sua vez a vereadora Carol Figueiredo parabenizou a unidade. E por fim, o vereador Gilmar Martins questionou sobre as tomografias, quando a diretora respondeu que é o Governo do Estado que quita.

Fotos e informações da Assessoria de Comunicação da Câmara