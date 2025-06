Direitos Humanos e Cidadania norteiam Mostra Interdisciplinar da Escola Ecilda Alves Paim

Instigar os alunos a pesquisa é alavancar o conhecimento de forma pratica e acessível a todos. E assim foi a Mostra que contou com o empenho de alunos, professores e toda a comunidade escolar. O objetivo é fomentar a reflexão crítica sobre esses temas fundamentais, a partir de questões presentes no cotidiano dos estudantes.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Sob a coordenação da Diretora Aline Fonseca, cada turma dos Anos Finais desenvolveu um projeto com um olhar investigativo e aprofundado, apresentando dados e informações relevantes para a construção de uma sociedade mais consciente e participativa. A iniciativa reforça o objetivo da escola na educação como uma potente ferramenta de transformação social.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Confira os projetos desenvolvidos por cada turma:

6º Ano A: Realizou um estudo abrangente sobre os Direitos dos Idosos. A pesquisa apresentou dados reais do país, estado e município, evidenciando tanto os desafios enfrentados por essa parcela da população quanto as garantias legais existentes para assegurar sua dignidade e bem-estar.

7º Ano A: Dedicou-se à pesquisa sobre o Trânsito no Bairro, com um foco específico no transporte coletivo. A turma analisou as condições, os desafios e o impacto do transporte público na mobilidade urbana local, levantando questões cruciais para o dia a dia da comunidade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

8º Ano A: Desenvolveu uma análise aprofundada sobre o papel da Família e da Escola como bases estruturantes da vida em sociedade. Os alunos refletiram sobre como esses dois importantes espaços contribuem decisivamente para a formação de cidadãos conscientes e engajados.

9º Ano A: Conduziu um debate instigante sobre Civismo e Direitos Humanos. A turma destacou a importância da participação ativa de cada indivíduo na sociedade, ressaltando como essa atuação é vital para o fortalecimento da democracia e o pleno exercício da cidadania.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Mostra Interdisciplinar da Escola Ecilda Alves Paim demonstrou o potencial dos jovens em abordar temas complexos com maturidade e responsabilidade, utilizando o conhecimento adquirido em sala de aula para propor reflexões e soluções para os desafios sociais.