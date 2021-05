Diretor da FRACAB prestigia posse da nova diretoria do Anita Garibaldi e agiliza demandas para mais dois bairros

Representando a Federação Riograndense de Associações Comunitárias e Moradores de Bairros (FRACAB), o diretor Adão Roberto esteve no último sábado (8), no Bairro Anita Garibaldi.

Ainda no final de semana, o diretor esteve no Bairro Gamino. A convite do presidente da Associação de Moradores do Bairro Gamino Maurício Coelho, ele acompanhou a visita do Diretor Municipal de Iluminação, Engenheiro Luiz Gabriel Martins no bairro.

A visita na Gamino teve por objetivo verificar as demandas da área e procurar a melhor solução possível para os casos. “Tão logo contactamos, o Diretor de Iluminação, ele prontamente se dispôs a estar no bairro e verificar diretamente nossas necessidades”, comentou o diretor da FRACAB.