Diretor de Inovação de Alegrete participa do ELI Summit RS em Ijuí

Encontro reuniu representantes e agentes de inovação para dois dias de aprendizado, conexões e troca de experiências voltadas ao desenvolvimento dos municípios gaúchos

O diretor de Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete, Alex de Souza, participou do ELI Summit RS, realizado no município de Ijuí. O encontro reuniu participantes envolvidos com inovação, empreendedorismo e desenvolvimento territorial, promovendo dois dias de palestras, aprendizados, conexões e troca de experiências.

A participação de representantes de Alegrete no evento reforça a busca do município por novas ideias e estratégias capazes de estimular a inovação e contribuir para o desenvolvimento econômico local.

Durante a programação, o encontro proporcionou momentos de diálogo entre profissionais, gestores e agentes ligados ao ecossistema de inovação. A proposta foi aproximar diferentes experiências e mostrar como a integração entre pessoas, ideias, instituições e iniciativas pode contribuir para a transformação dos territórios.

Para Alex de Souza, a participação no evento representou uma oportunidade de ampliar conhecimentos e conhecer experiências que podem inspirar novas ações em Alegrete.

“Dois dias de muito aprendizado, conexões e troca de experiências no ELI Summit RS, em Ijuí. Um encontro que reforça a importância de conectar pessoas, ideias, inovação e desenvolvimento para transformar nossos territórios. Volto para Alegrete com novas inspirações e ainda mais vontade de fazer acontecer!”, destacou. Conexão como ferramenta de desenvolvimento Um dos principais pontos destacados durante o encontro foi a importância da conexão entre diferentes atores para fortalecer os ambientes de inovação. A aproximação entre poder público, empresas, empreendedores, instituições de ensino e demais organizações pode criar oportunidades para o surgimento de novos projetos e soluções para os desafios enfrentados pelos municípios.

Nesse contexto, eventos como o ELI Summit RS funcionam também como espaços para compartilhar experiências que podem ser adaptadas às diferentes realidades regionais.

Para Alegrete, a participação representa uma oportunidade de acompanhar discussões sobre inovação e identificar iniciativas que possam contribuir para o fortalecimento do empreendedorismo e da economia local.

Inovação com impacto nos municípios

Mais do que tecnologia, a inovação também está relacionada à capacidade de encontrar novas formas de resolver problemas, melhorar serviços e criar oportunidades.

A presença de representantes municipais em encontros desse tipo permite ampliar a rede de contatos e conhecer projetos desenvolvidos em outras cidades, possibilitando futuras parcerias e novas iniciativas.

Ao retornar a Alegrete, Alex de Souza leva consigo não apenas novos conhecimentos, mas também experiências e contatos que podem contribuir para o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

A expectativa é que as conexões estabelecidas durante o evento possam gerar novas ideias e iniciativas voltadas ao desenvolvimento do município.

Olhar para o futuro

A participação no ELI Summit RS acontece em um cenário em que cidades de diferentes regiões buscam fortalecer seus ecossistemas de inovação e criar condições para estimular novos negócios, qualificar empreendedores e atrair investimentos.

Para Alegrete, esse movimento representa a possibilidade de ampliar sua participação nas discussões sobre inovação e desenvolvimento regional.

Para o diretor, a experiência vivida em Ijuí reforça uma mensagem que esteve presente durante os dois dias de evento: transformar territórios exige pessoas conectadas, disposição para aprender e capacidade de transformar ideias em ações concretas.

Com novas inspirações e experiências adquiridas no encontro, o desafio agora é trazer esse conhecimento para a realidade de Alegrete e buscar caminhos que possam gerar resultados para empreendedores, empresas e para a comunidade.