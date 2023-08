Diretor do Lauro Dornelles foi afastado preventivamente

Denúncias de problemas funcionais na Escola Estadual Dr Lauro Dornelles levou ao afastamento preventivo do atual diretor, professor Assis Magalhães, no dia 1 de agosto, para que seja feita uma sindicância. No final do mês de julho, uma Promotora de Justiça, esteve ouvindo servidores da Escola e se sencibilizou com a situação e foi indicada a abertura de sindicância. Há quase um ano, os professores que sentem-se lesados dizem, sem querer se identificar, que vinham sofrendo assédio moral e perseguições no ambiente escolar e lutavam contra o que consideram injustiça.

Assis Magalhães disse que está em licença médica e voltará na segunda-feira.

– É uma história longa, fiz algumas denúncias na promotoria de educação, em Uruguaiana, também para a Casa Civil do governo do estado.

O professor Wladimir Fernandes Alves, vice- diretor é o que está respondendo pela escola. Ele disse que não tem muitas informações e que veio uma cópia do Diário Oficial sobre o afastamento para que seja feita uma sindicância, mas não sabe os motivos. Acredita que o afastamento seja durante o tempo em que sindicância estiver correndo. A EE Dr. Lauro Dornelles é o principal educandário da Zona Leste com aproximadamente 750 alunos no turno integral.