Diretora da Saúde Mental confirma: Alegrete terá mais 10 leitos na ala psiquiátrica da Santa Casa

O serviço de saúde mental do município tem uma completa rede de atendimento que conta com SAMU Mental. Com casos frequentes de pacientes dependentes químicos e com outros problemas, o trabalho da equipe dos CAPs é intenso.

A diretora da Saúde Mental do Município, psicóloga Nádia Miletto, diz que a busca por melhorar o atendimento é constate, inclusive no que diz respeito a atendimentos. Ela informa que há tempos vem gestionando o aumento de leitos na ala psiquiátrica da Santa Casa, já que os que existem são para internações de pacientes regionais.

Outra necessidade, segundo ela, é o aumento em mais 10 leitos na ala psiquiátrica da Santa Casa, para que pacientes com depressão sejam separados dos dependentes químicos. Miletto informa que o assunto já está bem adiantado e aprovado para que o Hospital tenha mais dez leitos, fechando em 30. Serão leitos federais, mantidos com recursos do Ministério da Saúde.

A Diretora da Saúde Mental diz que Alegrete conta com SAMU Mental, serviço inédito que, conforme ela, só tem em Brasília. Pacientes com sintomas psiquiátricos, alcoolismo, com tentativa de suicídio, podem ser socorridos pelos serviço. O fone de contato é o 991553363, mas lembra que somente casos realmente urgentes vão ser atendidos pelo Serviço.

Vera Soares Pedroso