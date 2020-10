Diretora do Freitas Valle emociona colegas no Dia do Professor

Compartilhe















Eles não pararam de trabalhar e, mesmo que de forma virtual, tiveram que preparar aulas e usaram de muita criatividade para tentar fazer com que alunos de diferentes séries acompanhem as atividades.

Em reconhecimento aos colegas, a Diretora da Escola Estadual Freitas Valle, Alessandra Vessozi, no Dia do Professor realizou uma ação diferente. Ele foi nas casa dos professores da escola levando uma muda de flor e uma máscara de presente.

A iniciativa de levar um mimo na casa de cada professor partiu da observação da equipe gestora de que os nossos professores estão trabalhando em casa e muitos estão isolados do convívio social causado pela pandemia e de que a troca de afeto que sempre acontecia no dia do professor não aconteceria este ano.

Percebemos que nossos professores precisavam ser acarinhados, carinho este que sempre recebiam dos seus alunos nas aulas presenciais. Foi muito importante rever os colegas e através da troca de carinho, olho no olho, percebemos o quanto faz falta o convívio com todos os colegas. Nossa escola conta com 27 professores que receberam a nossa homenagem pelo dia do professor.

-Me emocionei com a emoção de cada um e vim para casa com nó na garganta de saudade de vocês”.