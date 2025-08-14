Diretora do IFFar Campus Alegrete participa de Seminário em Minas Gerais e integra o Forcampo

Durante três dias, o município de Barbacena (MG), sede da escola agrícola mais antiga do Brasil, sediou o III Seminário Nacional de Ensino Agrícola e Educação do Campo, das Águas e das Florestas (Forcampo).

O evento, promovido pelo Fórum de Educação do Campo do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), teve como anfitrião o IF Sudeste MG Campus Barbacena e reuniu representantes de todo o país para momentos de diálogo, construção coletiva e troca de experiências.

O objetivo do seminário foi discutir desafios e oportunidades para o Ensino Agrícola e a Educação do Campo, das Águas e das Florestas no âmbito do ensino, pesquisa e extensão da Rede Federal, considerando o processo de interiorização e a democratização do acesso à educação. As discussões buscaram fortalecer a formação integral e contextualizada, comprometida com os territórios e suas comunidades.

A diretora-geral do IFFar Campus Alegrete Mirian Marchezan Lopes, esteve presente e no 4 de agosto, antecedendo a abertura oficial, participou da reunião do Forcampo, representando a instituição. Durante o encontro foi eleita a nova coordenação do Fórum, que passou a contar com a presença da alegretense Mirian como membro da coordenação.

Entre os dirigentes presentes, estiveram o reitor do IF Sudeste MG, Valdir José da Silva; o coordenador da Câmara de Educação do Campo do Conif e reitor do IFPE, José Carlos de Sá Júnior; e o diretor da Setec/MEC, Charles Okama de Souza, entre outros, reforçando a representatividade nacional do evento.

Durante o evento, foi realizada a leitura da Carta de Barbacena, documento que será encaminhado ao Conif com as principais proposições para o fortalecimento do ensino agrícola e da educação do campo, das águas e das florestas.



A palestra de encerramento foi ministrada pelo professor Gaudêncio Frigotto, com o tema “Cenário Nacional da EPT nos 15 anos: Avanços, Desafios e Perspectivas da Integração”, promovendo uma reflexão crítica sobre o percurso e o futuro da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil.

A coordenação eleita ficou assim composta: