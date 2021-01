Diretoria de Cultura e Centro Cultural traçam ações de revitalização do prédio

Compartilhe















A diretora de Cultura do Município, Andreia Oliveira, tem mantido reuniões pontuais no centro Cultural tratando das ações para 2021.

Em relação ao prédio, em específico, às tratativas são para a revitalização da fachada com a parceria entre as Secretarias de Educação e Cultura e de Infraestrutura.

O trabalho esta previsto para começar na segunda quinzena de fevereiro com a lavagem a jato para tirar as pichações dos tijolos e, posteriormente, a revitalização dos mesmos, a pintura das colunas em concreto e as aberturas de vidros e fachadas.

Para um segundo momento serão recuperadas as escadarias e o palco ao ar livre em frente ao prédio e, também colorir os degraus, através de artistas voluntários que trabalham, ainda no projeto Semana da Arte

A diretora do Centro Cultural é Bibiana da Fontoura.

