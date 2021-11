A diretoria provedora da Santa Casa de Caridade de Alegrete representada pelo seu provedor Roberto Segabinazzi, pelo Coordenador de Imagens Carlos Mello, acompanhados pelo chefe do gabinete do Deputado Frederico Antunes, Ernani Ruschel e pelo assessor do gabinete do deputado Zucco, Gilbert Munhoz, foram recebidos pela Secretária de Saúde Arita Bergmann, pela diretora do Fundo Estadual de Saúde Meriana Farid El Kek, pelo Assessor de Gestão e Planejamento Cristian Guimarães, para a apresentação dos projetos realizados para a nossa Santa Casa de Caridade de Alegrete, solicitando recursos para execução dos mesmos.

Diretoria provedora da Santa Casa apresenta projetos em reunião com Secretária de Saúde do RS



Os projetos apresentados foram os seguintes:

Centro de Convivência, ampliação do Centro de Imagens e do Laboratório e do novo Centro de Endoscopia e Colonoscopia;

Nova UTI;

UCINCo – Unidade de Cuidados Intermediários;

Nova Ressonância e Mamografia.



Além disso, foi tratado sobre a possibilidade da Santa Casa assumir a Hemodiálise, e, na necessidade da aquisição de recursos para investimentos na nova estrutura física e compra de novos equipamentos.

Após a apresentação dos projetos, a Secretária Arita, elogiou o planejamento e relatou que sua intenção era fomentar recursos para atender as demandas de todos, porém, como seus recursos são finitos, comprometeu-se na liberação imediata de recursos para a aquisição do novo centro cirúrgico já contemplados no Avançar 1.

O valor já arrecadado para o Avançar 1 foi de R$1.450.000,00 e ela buscará incluir para o Avançar 2, os equipamentos da UCINCo e da Hemodiálise.



Por fim, durante o encerramento do encontro, ela comprometeu-se à estar presente na inauguração da nova unidade UCINCo.

Texto: Sheep Marketing Digital