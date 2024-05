Discussão entre compadres termina com um esfaqueado em Alegrete

Share on Email

Números da violência contra a mulher no trimestre em Alegrete chegam a 87 casos

Chegando ao local, os policiais encontraram a vítima, um indivíduo de 36 anos, com duas lesões causadas por golpes de faca. O homem relatou que durante uma confraternização, houve uma discussão com seu compadre, resultando em confronto físico, no qual foi ferido. O agressor fugiu logo após o fato.

A guarnição prestou os primeiros socorros e solicitou a assistência da SAMU para transportar a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Posteriormente, os policiais dirigiram-se à Delegacia de Polícia para registrar o ocorrido.