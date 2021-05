Compartilhe















No bairro Getúlio Vargas, uma mulher acionou a Brigada Militar depois de ser agredida pelo companheiro.

Segundo informações da ocorrência, a vítima estava em casa com o acusado e discutiram por um motivo banal. Na sequência, o homem jogou uma cuia na companheira, ela logo ligou para irmã. No momento em que a cunhada chegou na residência, o acusado também a agrediu, porém, com um soco no olho. Depois da agressão, o indivíduo fugiu do local e não foi encontrado pelos policiais.

Na Delegacia de Polícia, a cunhada não quis representar contra o acusado, já a companheira solicitou Medidas Protetivas e pediu representação judicial. A mulher também disse que iria sair da casa onde residia com o acusado.