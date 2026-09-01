Discussão sai do controle, casal fica ferido e acaba na delegacia

A guarnição foi acionada por meio do WhatsApp do celular funcional por uma mulher que já vinha sendo acompanhada pelos policiais em razão de medidas protetivas de urgência.

De acordo com as informações repassadas à Brigada Militar, a mulher relatou que estava consumindo bebida alcoólica e cocaína na companhia do companheiro, quando os dois iniciaram uma discussão que evoluiu para agressões físicas. Quando os policiais chegaram ao local, a mulher apresentava sinais de embriaguez e possível uso de drogas, além de estar chorosa e bastante abalada. Ela apresentava lesões na face e no abdômen, incluindo cortes superficiais na região abdominal direita, além de vermelhidão na região frontal esquerda da cabeça e queixa de dor no local.

O homem também apresentava sinais compatíveis com uso de drogas e possuía uma lesão superficial nas costas, uma escoriação na região dorsal esquerda do tórax. Diante das lesões apresentadas pelos dois envolvidos, ambos foram encaminhados inicialmente para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

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Após o atendimento na unidade de saúde, o casal foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro da ocorrência. Na delegacia, a ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que determinou o registro simplificado do fato. A mulher também recebeu orientações sobre os órgãos e serviços disponíveis para atendimento e proteção às mulheres vítimas de violência.

A ocorrência está inserida nas ações da Operação Elo de Proteção, que busca intensificar o acompanhamento de casos envolvendo medidas protetivas de urgência e ampliar a atuação preventiva da Brigada Militar diante de situações de violência doméstica.