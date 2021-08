Disputa nos pênaltis para definir os finalistas do Torneio do Palmeiras

Estão definidos os finalistas do 11º Torneio do Palmeiras para clubes da categoria sênior especial.

No sábado (21), ocorreram os dois jogos pelas semifinais no Estádio Farroupilha. No primeiro confronto jogaram Boca Jr. e Centenário. Uma partida truncada em que ambas equipes se limitaram a se defender e criaram poucas chances de gol. O resultado refletiu no placar em branco no tempo normal.

Real encerra turno do Gauchão de futsal com a pior campanha no grupo

Boca Jr. na final

Centenário Sênior Especial

Na disputa das penalidades o time do Boca foi eficiente e fechou a série em 4 a 1, carimbando sua vaga na finalíssima da competição promovida pelo Verdão do Capão do Angico.

Pênalti convertido e vaga na final

Na outra semi, São José e Ibirapuitã duelaram para ver quem passava de fase. Mais um jogo morno, sem inspiração o Zequinha alegretense e o time do outro lado da Ponte não saíram do 0 a 0. A decisão foi para os pênaltis aonde o São José levou a melhor, 4 a 2 e Zequinha na finalíssima.

São José na final

Ibirapuitã Sênior Especial

O coordenador do torneio Valdir Knierin, ainda não confirmou a data do jogo que vai apontar o campeão. Fatos lamentáveis do final de semana foi a entrada de alguns torcedores no estádio, fato que a organização irá rever esta semana.

São José e Ibirapuitã ficaram no empate sem gols

“Estamos resolvendo situação das pessoas que mesmo sabendo que os jogos são sem público. . Acabam entrando por outros acessos ao estádio. Desta forma teremos que rever situação público e situação final da data”, destacou o desportista.

Fotos: Valdir Knierin