Distante quase 4 mil km e com 35 anos de emancipação, saiba um pouco mais do Alegrete no Piauí

Alegrete do Piauí é uma cidade de Estado do Piauí. E por lá os habitantes se chamam alegretenses.

O município se estende por 282,7 km² e contava com 4.921 habitantes no último censo (2021). A densidade demográfica é de 18,23 habitantes por km² no território do município.

Vizinho dos municípios de Curimatá, Vila Nova do Piauí e Jurema, A cidade irá comemorar o aniversário de 31 anos no próximo dia 27 de abril. A cidade piauiense está situada a 51 km a Sul-Oeste de Ipueiras a maior cidade nos arredores e cerca de 379 km da capital Teresina. O aniversário de emancipação política data em 29 de abril.

Sob a liderança da prefeita Lila Alencar, a administração irá apresentar atrações musicais que animarão a população em uma grande festa gratuita em praça pública para comemorar o dia do município, a programação iniciou dia 24 e se estende até o dia 27.

O PAT foi buscar mais informações sobre a “xará” lá no Piauí, saber com o é a cidade que leva o mesmo nome da 3ª Capital Farroupilha. E foi com grande entusiasmo, que a gestora revelou o clima de festa na cidade. O cantor Vitor Fernandes, atual sensação do piseiro, é atração certa em plena praça. Além disso, a prefeita anunciou a renomada cantora Taty Girl e a dupla piauiense Waldo e Felipe, músicos piauenses consagrados. A dupla Gustavinho e Haroldinho fecha a lista de atrações musicais confirmadas para o aniversário alegretense.

“Governo com fé e amor a cidade que eu nasci, cresci e tanto amo”, pontuou a gestora. Com apoio do governo do estado juntamente com o ex-prefeito e secretário de finanças, Márcio Alencar, e dos deputados estaduais Ana Paula e Georgiano Neto, a celebração promete ser uma oportunidade única para os fãs dos artistas e amantes da música em geral se reunirem e comemorarem essa data tão especial para a cidade.

A prefeitura realizou no início da manhã da última segunda-feira (24), a alvorada festiva que marca o início da programação pelos 31 anos de emancipação política do município.

A programação do aniversário de 31 anos de Alegrete seguiu com diversas atividades, incluindo torneio de futevôlei, culto e missa em ação de graças, a final do campeonato de futebol amador, sessão solene de entrega de títulos de cidadãos alegretenses, corrida de cavalos e shows em praça pública.

“São 31 anos de história e é muito gratificante olhar para trás e ver o que os que me antecederam conseguiram fazer e lutar pela nossa cidade”, destacou a prefeita Lila Alencar. No tocante de trabalho e rendimento, em 2020, o salário médio mensal era de 1.6 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 6.3%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 174 de 224 e 98 de 224, respectivamente.

De acordo com dados do IBGE, o município apresenta 2.4% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 85.7% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0.2% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Alegrete do Piauí é uma pequena cidade que se destaca por apresentar novas oportunidades de negócios e pelo alto crescimento econômico. O baixo potencial de consumo e a baixa regularidade das vendas no ano são os pontos de atenção.

Considerado um centro local de baixa influência nos municípios vizinhos, o município de Alegrete do Piauí é do Entorno da região de Picos, Piauí. Dentro de sua área de influência, a cidade atrai maior parte dos visitantes para logística de transportes.

Alegrete do Piauí é o 22º município mais populoso da pequena região de Picos, com 4,9 mil habitantes. O PIB da cidade é de cerca de R$ 55,1 milhões de reais, sendo que 47,9% do valor adicionado advém da administração pública, na sequência aparecem as participações da agropecuária (25,3%), dos serviços (47,9%) e da indústria (4,2%).Com esta estrutura, o PIB per capita de Alegrete do Piauí é de R$ 11,2 mil, valor inferior à média do estado (R$ 17,2 mil), da grande região de Picos (R$ 13,3 mil) e da pequena região de Picos (R$ 14 mil).

O município possui 231 empregos com carteira assinada, a ocupação predominante destes trabalhadores é a de professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio (41), seguido de trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas (28) e de assistente administrativo (20). A remuneração média dos trabalhadores formais do município é de R$ 1,9 mil, valor abaixo da média do estado, de R$ 2,6 mil.

A concentração de renda entre as classes econômicas pode ser considerada baixa e é relativamente inferior à média estadual. As faixas de menor poder aquisitivo (E e D) participam com 81,4% do total de remunerações da cidade, enquanto que as classes mais altas representam 0%. Destaca-se que a composição de renda das classes mais baixas da cidade têm uma concentração 33,5 pontos percentuais maior que a média estadual, já as faixas de alta renda possuem participação 18,6 pontos abaixo da média.

Do total de trabalhadores, as três atividades que mais empregam são: administração pública em geral (210), comércio varejista de combustíveis (6) e comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação (4). Entre os setores característicos da cidade, também se destacam as atividades de administração pública em geral e comércio varejista de combustíveis.

A participação do comércio, somado aos serviços de alojamento e alimentação, representa 6% do total de trabalhadores e está concentrada nos postos de combustíveis e nas farmácias, óticas e perfumarias, que empregam 11 trabalhadores. Ao todo, existem 5 modalidades diferentes de comércio na cidade, das 74 possíveis. Com isso, a diversidade do comércio é considerada muito baixa. Enquanto a diversidade dos serviços é muito baixa.

Comparando o desempenho da cidade com a média dos municípios com tamanho populacional similar, tanto o comércio quanto os serviços apresentam menor grau de desenvolvimento comercial.

Ainda em comparação com municípios de tamanho similar, o comércio atacadista de madeira e material de construção se destaca com operações de maior volume de trabalhadores per capita que os demais municípios, o que indica alta concorrência nestes setores. No caso do comércio atacadista de madeira e material de construção são 1 funcionários para cada 10 mil habitantes na cidade

A origem de Alegrete do Piauí, caracteriza-se por um processo colonizador, desenvolvido fundamentalmente pelo vaqueiro e caçador Tertuliano Sanches Leal que residia no povoado de São João. Seu trabalho levava-o a percorrer as regiões circunvizinhas em busca de caça ou de alguma rês perdida, até que um dia descobriu o local onde dado a existência de um grande poço d`água semi-perene, para onde se dirigia grande número de caça. O lugar foi batizado de “Poço dos Veados”, caça que mais abundava na área.

Esse lugar passou a significar muito para Tertuliano, que no ano de 1910, construiu uma residência próximo dali, onde veio a residir com sua família. A partir de 1920, já ali se formava um pequeno agrupamento de casas, onde filhos, genros, agregados e demais amigos a quem Tertuliano acolhia para desfrutar as benesses do lugar.



A pequena comunidade apresentava uma quase independência, já que o gênio empreendedor de Tertuliano implantava meios a tornavam quase autosuficiente. Em 1949, Poço Veados, nome consagrado por Tetuliano, recebia de braços abertos um progresso que marcou definitivamente o progresso do povoado. foi realizado a primeira feira.

Com o progresso, o povoado foi se expandido. Em 1968, foi implantada em Poços dos Veadosuma uma usina de algodão, fato que alterou toda a estrutura da pequena comunidade agrícola, que se tornava então agro-industrial. Com o avanço mudou-se também o nome. Poço dos Veados passou-se a chamar-se Alegrete, nome originado de uma fazenda próxima do mesmo município, nome o qual significa “Canteiro de Flores”, que aceito foi com satisfação por toda a população.

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Alegrete do Piauí, pelo artigo 35, inciso II, do ato das disposições constitucionais transitórias, da constituição estadual de 0510-1989, com topônimo, área territorial e limites estabelecidos pela lei estadual nº 4477, de 29-04-1992, desmembrado de São Julião. Sede no atual distrito de Alegrete do Piauí ex-povoado de Alegrete. Constituído do distrito sede. Instalado em 1º de janeiro de 1993. A divisão territorial é datada de 1º de junho de 1995, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005.

Fotos: Piauí Em Foco, Cidades na Net e reprodução