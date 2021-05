Distribuição de senhas para a aplicação da 2ª dose contra Covid-19, em atraso, ocorre nesta quarta-feira

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que nesta quarta-feira, 19, serão entregues senhas, durante horário de funcionamento das UBSs com sala de vacinas, para a vacinação com a 2ª dose contra Covid-19 para quem está a vacinação com a Coronavac (Butantan) atrasada.

A vacinação vai acontecer na quinta-feira, 20, a partir das 08h no local onde foi retirada a senha. Para retirada da senha deve ser apresentado o comprovante de vacinação com a primeira dose. Haverá vacinação com a 2ª dose em todas as UBSs com sala para aplicação de vacinas.

Para se vacinar é preciso levar documento de identidade com foto, CPF e o cartão de vacinação.