Diversidade de talentos e ritmos dos artistas alegretenses gera muitas doações em prol dos desabrigados

Artistas talentosos de Alegrete se uniram com o único objetivo de arrecadar donativos para os desabrigados da maior catástrofe do RS. Encenações teatrais, teatro de surdos, muita música e solidariedade deram o tom da noite.

Um mega espetáculo no imponente Clube Casino atraiu um bom público na noite fria, que foi aquecida por uma sonoridade pra lá de especial. Vozes talentosas encantaram o salão do Casino. Logo no hall de entrada do clube, voluntários recebiam as doações e já preparavam tudo para ser carregado ainda na manhã desta quinta-feira.

“”…Mostremos valor, constância Nesta ímpia e injusta guerra Sirvam nossas façanhas De modelo a toda Terra…”, a letra do Hino do Rio Grande do Sul foi entoada pelo músico Gui Mendes, que imprimiu sua personalidade única ao interpretá-la, abrindo o espetáculo AjudArte. O evento solidário foi capitaneado pelo setor de Cultura do Sesc, que assumiu a organização do evento juntamente com a Diretoria de Cultura do município e o projeto Movimentando a Cultura no CC. Transmitido nas redes sociais, inclusive na página do Portal Alegrete Tudo, o comunicador Giovane Moraes anunciava as atrações, que devido ao extenso setlist se limitavam a cantar não mais que duas canções.

As doações pipocaram no hall do Casino e também em forma de Pix direto na conta da Defesa Civil do município e Mesa Brasil do Sesc. Nelson Mendes, pai de Gui deu show e dali em diante o que se viu foi muito talento e uma pluralidade de músicos do Baita Chão.

O cavaquinista Alexandre Rosa, músicos como Victor Lobins e Túlio Urach e Janete Araújo apresentaram interpretações impecáveis para um seleto público que assistia e aplaudia o talento dos artistas.

A dupla Dinho e Jonivan cantou e empolgou. Também destaque para o artista Caio Barbosa da Colmeia Iraímas, de pés descalços, ele foi ovacionado após cantar duas belíssimas canções. A dupla Giovane Castilhos e Zolá Duarte que formam a dupla Elles Dois, fez sua participação.

Nos acordes mais acirrados, Tchê Roots Acústico e Os Astecas se encarregaram de deixar a noite ainda mais aquecida. No telão ao fundo do palco a imagem da bandeira do RS, pipocavam depoimentos de artistas nacionais e celebridades, músicos consagrados somavam-se ao espetáculo.

Teve um dueto especial com Filipi Coelho e Gustavo Vilaverde, ambos esbanjaram musicalidade com violão e gaita.

“…Agarre, amigo, o laço enquanto o boi tá vivo

A enchente anda danada molestando o pasto

Ao passo que descampa a pampa dos mil réis

E a boia que se come retrucando o tempo

Aparta do rodeio a solidão local

Pealando mal e mal o que a razão quiser…”, a canção Milonga Abaixa de Mau Tempo, interpretada por

Chico Paim, arrancou aplausos até na live que estava sendo transmitida em tempo real do Casino. Na mesma levada subiu ao palco Os Chacreiros, que além do Cabo do Socador, deixou uma bela mensagem

de solidariedade ao momento que vivemos.

A cantora Aline Costiti foi ao palco e logo em seguida juntou-se aos irmãos Marcio Duarte e Paulo Duarte que acompanhados pela bateria dos Acadêmicos do Por do Sol, abrilhantaram a noite com o consagrado samba enredo de 1995, o Sol dos Afogados.

O espetáculo passou das 23h, e coube a Igor Vargas e Dudu Refatti, Ricardo Piaget e Tiano e Vinícius fazerem a saideira da noite, selando mais um evento recheado de muita cultura e solidariedade. O evento contou com acessibilidade em libras através da professora Josie do Santos Pillar. O apoio do espetáculo foi da Aldeia do Rock, Inclusive, Oficina do Som, Master Sonorizações, Paulinho Vídeos, Rede Conesul e Clube Casino. Com promoção do Sistema Fecomércio Sesc, Prefeitura de Alegrete / SECEL / Diretoria de Cultura e Projeto Movimentando a Cultura no CC.

Fotos: Prefeitura de Alegrete