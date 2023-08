Divulgada a programação da Semana da Pátria em Manoel Viana

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desporto, divulgou na útima segunda-feira, 14, o cronograma de atividades da Semana da Pátria 2023.

O desfile das escolas municipais e estaduais ocorrerá no dia 07/09, às 9h, na Praça Central. Participarão do desfile as escolas EMEI Maria Veni Lottermann, Alberto Pasqualini, Henrique Dias, Érico Veríssimo e a Escola Estadual Paulo Freire.

Os interessados em participar do Desfile da Pátria 2023 devem realizar a confirmação junto à Secretaria de Educação até o dia 05/09. As atividades alusivas ocorrerão de 01 a 07 de setembro, na Praça Central. A Semana da Pátria é um evento muito importante para o povo brasileiro, pois relembra a história da Independência do Brasil.

Fotos: reprodução