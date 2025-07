Djalma do Alegrete, um artista completo, está entre os maiores influenciados negros do Brasil

O período de Carnaval, além de ser um momento festivo e colorido, também evoca histórias de vida marcantes, repletas de superações e realizações. Entre essas histórias, destaca-se a de Djalma do Alegrete (1931-1994), um alegretense que transcendeu as barreiras da sociedade, deixando um legado que vai além das alegorias carnavalescas.

Nascido em 4 de junho de 1931, numa família negra e abastada, Djalma não seguiu o caminho que seus pais esperavam para ele. Filho de Dinorá Cunha dos Santos e do tenente do Exército Homero Alves dos Santos, com cinco irmãos biológicos e dois de criação, ele recusou a trilha de se tornar um engenheiro. Sua jornada divergiu dos moldes familiares, dando espaço a um mundo de fantasia, onde o abstrato se transformava em arte palpável.

Inspirado na rica herança afro-brasileira, Djalma era muito mais do que um pintor. Ele era um artista multifacetado: pintor, cenógrafo, poeta, ator, carnavalesco, figurinista e professor. Sua notoriedade foi construída através de retratos que expressavam não apenas traços físicos, mas também a essência cultural de sua herança.

Seu aprimoramento artístico foi moldado por renomados mestres como João Fahrion, Aldo Locatelli e Ado Malagoli. Contudo, mesmo com sua instrução e excelência na academia, a trajetória de Djalma foi marcada pelas circunstâncias da cor de sua pele e da orientação sexual – ele era negro e homossexual. Esses elementos, infelizmente, foram obstáculos que persistiram ao longo de sua carreira, impedindo-o de receber o reconhecimento que sua trajetória merecia.

Djalma do Alegrete, cujo nome carregava orgulhosamente o da cidade natal, recusou-se a ocupar o lugar subalterno que o preconceito reservou para ele. Em um ato de resistência, criou seu próprio mundo, repleto de cores vibrantes, traçados ousados, tecidos que contavam histórias, amores intensos, tragédias marcantes e uma relação profunda com a religião. Ele se tornou um inato insubmisso, vivendo em constante luta cognitiva, expurgando a interiorização da subalternidade imposta aos negros e negras pela colonização.

Em uma pesquisa realizada no ano de 1979 e publicada pelo jornal alternativo Lampião da Esquina, dedicado a questões LGBT e da comunidade negra, Djalma foi descrito como “artista plástico, travesti, showperson, ex-ovelha negra da família, A.A., filho de Xangô, com a cabeça feita pela mãe Sara de Iansã (de Porto Alegre)”. Essa descrição revela a complexidade e a riqueza de sua identidade.

Em 1988, o jornal O Globo noticiou que Djalma foi o primeiro aluno negro a ingressar na Faculdade de Belas Artes da UFRGS. Sua formatura em artes plásticas fez história, tornando-o o primeiro negro formado nessa área no estado. Além disso, seus estudos em Jornalismo e Didática na Faculdade de Filosofia reforçaram seu compromisso com a educação e a comunicação.

A vida de Djalma do Alegrete ganhou projeção nacional e internacional em julho de 1963, quando Ieda Maria Vargas desfilou no Miss Universo com um traje estilizado por ele, intitulado “Exaltação aos Pampas”. O traje, uma junção de indumentária masculina e feminina inspirada na Revolução Farroupilha, recebeu críticas de seus conterrâneos, mas elogios fora do Brasil. A miss tornou-se a vencedora do concurso daquele ano.

No entanto, a projeção internacional não garantiu a ele um convite para a visita de Ieda Maria à prefeitura de Porto Alegre. Ao chegar aos portões, foi barrado pelos seguranças, evidenciando as barreiras sociais que ainda persistiam.

Durante os 21 anos da ditadura militar, Djalma do Alegrete continuou a desafiar normas e estereótipos. Apesar de questões de gênero e sexualidade não serem diretamente alvos de repressão legalizada, a associação geral dessas pessoas à subversão as colocava como uma ameaça à moral e aos bons costumes. O Carnaval, historicamente, tem sido um espaço de livre manifestação de identidade para homossexuais, o que justifica a paixão dele pela área.

Em 1991, Djalma realizou uma exposição individual no MARGS, intitulada “Preto é cor, negro é consciência”. Nesse evento, promoveu uma retrospectiva de suas pinturas e lançou o livro “Rio Grande do Sul: Aspectos da Negritude”, uma coletânea de textos de diversos autores sobre a trajetória da comunidade negra gaúcha em todos os seus aspectos, ilustrada por ele mesmo.

Ele faleceu em 1994 no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. No entanto, sua trajetória está sendo resgatada por João Batista Conceição, que planeja lançar até o final do ano o livro “20 negros gaúchos que mudaram a história”, no qual Djalma será lembrado como um dos protagonistas.

O escritor responsável pelo resgate, João Batista Conceição, nascido em 12 de outubro de 1966, é um profissional multifacetado. Graduado em Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Inglês pela FAT/FUNBA (Bagé, 1989), e em Direito pela URCAMP (Campus de S. Do Livramento, 1997), ele atua como professor no Instituto Estadual de Educação Liberato Salzano Vieira da Cunha no Ensino Médio, além de exercer a advocacia.

Desde jovem, João desenvolveu sua veia artística como compositor de sambas de enredo para diversas escolas de samba. Ao longo dos anos, também esteve envolvido na política municipal, sendo Secretário de Cultura, vereador e presidente da Câmara de Vereadores. Seu comprometimento com a preservação da história reflete-se em sua dedicação ao magistério, ao Direito e à escrita de livros, incluindo “14 de Julho: Primeiro Campeão Internacional do Brasil” e “20 negros gaúchos que mudaram a história”.

João Batista Conceição é uma personalidade notável que, por intermédio de sua pesquisa e escrita, contribui para resgatar e celebrar a vida e a contribuição de figuras como Djalma do Alegrete, que deixaram marcas na história do Rio Grande do Sul e do Brasil.

Com informações de Alexandre Briozo Gomes Filho e João Batista Conceição.