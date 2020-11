DNIT faz manutenção no trevo da BR 290 em Alegrete

Dentro do cronograma de manutenção das estradas federais, na região do DNIT de Uruguaiana, um dos trevos de acesso a Alegrete está com operação tapa buracos.

O engenheiro Pablo May, Superintendente da unidade do DNIT de Uruguaiana, responsável pela manutenção da BR 290 desde São Gabriel até o vizinho município da fronteira diz que este trabalho acontece com a regularidade em vários pontos em que são responsáveis.

Uma equipe da construtora Icila estava trabalhando, dia 17, no trevo próximo ao Restaurante Prodócimo.

Aqui em Alegrete, conforme May, um local que dão atenção é próximo ao trevo de Manoel Viana. A pista tem elevações e irregularidades devido aos constantes tapa buracos, explicou e precisamos dar atenção especial.

Vera Soares Pedroso