Do baú: série Zoo – onde os animais revoltam-se contra os humanos

A série, produzida e estreada pela emissora CBS, foi baseada no livro de James Patterson e Michael Ledwidge, com muito drama, ficção científica e suspense. Quando começamos a olhar a série somos apresentados a uma realidade onde acontecem diversos ataques de animais em vários lugares do mundo. E os ataques nunca cessam.

Na abertura já nos deparamos com uma narração feita por Abraham, um dos cinco personagens principais, que acaba enchendo o telespectador de curiosidade:

“Durante séculos, a humanidade tem sido a espécie dominante.

Domesticamos animais, os trancamos e matamos por esporte.

Mas, e se em todo o mundo, os animais decidirem que basta […]”.

O foco inicial é a mudança de comportamento dos animais. Jackson Oz é um zoólogo que trabalha com seu melhor amigo, Abraham Kenyatta, como guia turístico na África. Como de costume, os dois guias pegam suprimentos e levam ao safari vizinho, mas dessa vez, ao chegar encontram um acampamento devastado e deserto, aparentemente atacado por leões. Intrigados com o comportamento anormal dos leões, algo que nunca havia acontecido, os dois saem em busca de respostas e soluções.

Ao decorrer dos episódios os outros personagens começam aparecer, cada um com um motivo para investigar o que está acontecendo. Não estamos falando de animais isolados, mas todos os animais.

Quanto mais o tempo passa, mais agressivos e frequentes se tornam os ataques, o cenário se torna catastrófico, como se fosse o fim do mundo. A equipe faz de tudo para descobrir o causador e conseguir uma cura antes que os animais acabem com a raça humana.

O modo em que a trama consegue envolver o público é surpreendente, a frase “só mais um episódio” é, com certeza, repetida várias vezes. Zoo conta com três temporadas, cada uma com 13 episódios de 45 minutos de aventura. A primeira gira em torno da mudança de comportamento e dos ataques; a segunda já é mais aventura, a descoberta de animais em transição e modificados geneticamente e a terceira, não menos atrativa que as outras, é o desfecho para o final da série.

https://youtu.be/FMb9FmPK8H4

Por: Geovanna Valério Lipa