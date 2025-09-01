Do campo à cultura: boina artesanal reforça raízes alegretenses

A artesã Cíntia Ferreira levou para a feira uma boina de lã de ovelha 100% alegretense, produzida com matéria-prima local e confeccionada de forma totalmente artesanal. A peça, além de estilo, carrega o peso da identidade cultural do pampa e simboliza a força criativa dos artesãos do município.

O trabalho é fruto de uma parceria genuinamente local. A lã utilizada foi produzida e preparada pela também artesã Sandra Vargas, responsável pelo processo de lavagem e cardagem da fibra. Só depois desse cuidado, o material chega até Cíntia em rolos de lã prontos para se transformar em vestimenta.

“Ficou macia e maleável, sem nenhum cheiro. O mais incrível é que é da nossa terra, com os artesãos do baita chão”, descreve Cíntia, orgulhosa por representar Alegrete na Expointer.

A boina, tradicional no vestuário gaúcho, ganha ainda mais significado por ter sido confeccionada com matéria-prima local, valorizando o ciclo produtivo que começa nos campos alegretenses e se transforma em cultura e arte.

Além da preservação de tradições, o trabalho evidencia a importância da economia criativa e da valorização de cadeias produtivas locais, que unem campo, artesanato e identidade cultural.

“É um orgulho poder mostrar que Alegrete produz peças únicas, com a força das nossas mãos e a riqueza do nosso chão”, afirma Cíntia.