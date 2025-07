Do EAD para o mercado: Senac Alegrete abre inscrições para cursos técnicos com reconhecimento nacional

Entre seus diferenciais, estão o corpo docente com experiência de mercado, que garante referências de ensino atualizadas, e o foco nas atividades práticas, que preparam o aluno para enfrentar os desafios em sua área de atuação.

As inscrições para um novo ciclo de cursos técnicos EAD estão abertas até o dia 18 de agosto. No total, são 12 capacitações nas áreas de Comércio, Design, Gestão, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Tecnologia da Informação. As matrículas podem ser realizadas pelo site.

Confira os cursos disponíveis:

Técnico em Administração

Técnico em Contabilidade

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Técnico em Design de Interiores

Técnico em Logística

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Qualidade

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Secretariado

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Transações imobiliárias

Especialização Técnica em Segurança do Trabalho em Meio Ambiente