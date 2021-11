Doação de sangue é serviço essencial e Hemocentro continua precisando de doadores em Alegrete

Mesmo em pandemia, o Hemocentro Regional de Alegrete segue atendendo normalmente, mas com agendamento para evitar aglomerações pelo telefone 3426-4127. Segundas, terças, quintas e sextas.

Na quarta-feira, de acordo com assistente social, Fernanda Soares, seguem com as coletas externas em função que os hospitais da Região seguem pedindo sangue normalmente.



-Precisamos principalmente dos tipos sanguíneos O+ e O- que são é maior demanda do Hemocentro. Trabalhamos com todas as medidas de precaução, só pode doar quem está com a saúde em dia, qualquer sintoma de resfriado, não deve se dirigir ao local”, alerta. Quem teve Covid, sem maiores complicações pode realizar a doação de sangue 30 dias após a alta médica.

Ela lembra que é importante que as pessoas sigam realizando suas doações normalmente tomando todas as medidas de segurança, por que os procedimentos nos hospitais seguem ocorrendo e precisando dos hemocomponentes, então se faz de extrema importância que nossos doadores sigam fazendo sua parte

Quem for doar observe todos os cuidados, pois a doação de sangue é serviço de saúde essencial e não pode parar, atesta a a equipe do Hemocentro.

Vera Soares Pedroso