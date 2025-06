Doações de cobertas, agasalhos e calçados são bem vindos para ajudar desabrigados da enchente

Share on Email

A queda das temperaturas preocupa à Secretaria de Promoção Social do Município que, por meio de todos os seus setores, atende os desabrigados da enchente em Alegrete – com apoio de todas as Secretarias Municipais.

As doações de cobertores, agasalhos e calçados são importantes e necessárias para os desabrigados, pois o frio amentou na cidade que está rodeada de água. A Secretária Daniel Domingues explica que, neste momento, a doção de cobertores agasalhos e até alimentos fará a diferença. A concentração das doações é no Salão Vermelho da Prefeitura.

Eles estão servindo mais de 500 refeições por dia, só aos que estão desabrigados, além da distribuição das marmitas aos que estão em vulnerabilidade social que já recebem este auxílio, por meio dos CRAS da Prefeitura