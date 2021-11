Documentário sobre a história do rock em Alegrete já está disponível no Youtube

Rock.Doc teve sua estreia no último dia 14 no cinema e já está disponível no Youtube. Lançado em capítulos na plataforma, o último de uma série de cinco episódios foi ao ar na segunda-feira (22).

Primeiro episódio de Rock.Doc

Foram 30 anos coletando material de áudio, vídeo, fotos, cartazes e 30 depoimentos contando histórias do rock alegretense. Inicialmente o documentário Rock.Doc – histórias do rock em alegrete – 1987/1999, foi dividido em 4 capítulos e trata do início de uma forte cena na cidade que começou em 1987 e se fortaleceu na década de 90, influenciando várias gerações. Mas o material era tão farto que rendeu um capítulo a mais no Youtube.

O cenário deste período foi tão rico que incluí bandas em vários estilos desde o rock clássico tradicional, rock progressivo, gótico, metal, hard core, punk, blues, pop, reggae entre outros, principalmente com músicas autorais e versões.

Mas o movimento não ficou restrito apenas nas bandas, nas garagens, mas também influenciou no jeito de pensar, vestir e se divertir na noite da cidade, pois, vários locais começaram a abrir espaço para o rock, assim, como aconteciam vários eventos que eram produzidos pelas próprias bandas em locais públicos e gratuitos.

É justamente essa época que o documentário produzido por Leandro Berb e Alisson Machado revela ao público que agora pode assistir todo o trabalho pela plataforma digital.

O quinto e último episódio foi lançado na segunda

“Ninguém faz nada sozinho, agradeço a todos os amigos que gravaram depoimentos, cederam materiais, espaços, deram apoio e incentivo em todas as fases do projeto, que não foi fácil. Especialmente ao grande irmão Alisson Machado, pelo enorme profissionalismo e paciência comigo, vários momentos que ele deve ter pensado em me mandar embora. Mas tá aí só um esboço de uma história muito maior do que esses 5 capítulos, com muitas outras histórias e versões das mesmas, cada vez que um conta sai de um jeito ou outro detalhe que esquecemos, mas a intenção é que a história não se perca, longa vida ao Rock pelas ruas da cidade. Vida que segue”, destacou Berb.