Documentário sobre o artista Chapéu Preto é selecionado no Festival de Cinema de Gravataí

O alegretense Fábio Mariot radicado na Capital do RS é jornalista e fotógrafo profissional. Em 2014 começou a trabalhar com audiovisual na área jornalística. A partir de 2016 começou a produzir documentários de forma independente. Além de ser o editor do programa Estação Cultura da TVERS.

Ele acaba de ser selecionado para o Festival de Cinema de Gravataí com um documentário sobre Derli Vieira, o “Chapéu Preto”, artista ícone de Alegrete.

“Super feliz. O meu documentário sobre o artista primitivo Derli Vieira da Silva, o Chapéu Preto, filmado em Alegrete, foi selecionado”, comemorou Fábio.

O Começo do doc

Numa conversa com amigos, um deles perguntou se Fábio já tinha visto a casa do Chapéu Preto. Ele prontamente, respondi que não. Passado um tempo, foi conhecer a casa e gostou do que viu. “

Era única e fazia um contraste bem forte com a vizinhança. Resolvi parar e conversar com ele. Depois das apresentações e uns bons minutos de conversa, perguntei o que ele achava da gente fazer um documentário sobre o seu trabalho, a sua vida. Ele gostou. Isso era novembro de 2019. Em dezembro fiz as primeiras gravações”, recorda o profissional.

Em fevereiro de 2020 com a pandemia o projeto parou. Mas, no caso do documentário, essa tragédia teve um lado positivo pois teve tempo parar e analisar o que já tinha feito. Foi tempo também de muito estudo sobre teoria e técnica cinematográfica (que já tinha estudado na faculdade) e alguma prática.

Depois dos quase dois anos de pandemia ele voltou a filmar. “Toda vez que ia a Alegrete (minha esposa mora na cidade) tirava uns dias para as gravações”, conta Mariot.

“Em relação a fazer o filme praticamente sozinho, penso que foi uma decisão acertada, apesar de prejudicar um pouco a parte técnica. Na produção de documentários de personagens, criar um ambiente de intimidade é importante e o resultado aparece na tela. Então ficamos eu e ele dentro daquela casa que é uma das suas maiores obras. É o seu castelo. E com o tempo fomos nos conhecendo. O Derli ficou mais tranquilo com minha presença e foi se desarmando de algumas desconfianças iniciais. E assim seguimos até novembro de 2024”, explica o produtor.

Pós produção

Para a trilha sonora, toda com licença Creative Commons, foi feita uma pesquisa longa durante todo o processo. A montagem começou em dezembro de 2024. Nessa fase entrou o Lúcio Born, que ajudou na edição final e fez o tratamento de imagem e edição de som. Finalizado, o filme é um curta metragem com 24 minutos de duração.

“Agora a intenção é continuar nesse circuito de festivais por mais um tempo e, depois, apresentá-lo em Alegrete. Chapéu Preto está na seleção do Festival de Cinema de Gravataí na categoria Estadual Documentário”, vibra o alegretense.

Gravataí está prestes a viver um marco histórico na cultura local: a cidade terá, pela primeira vez, um Festival de Cinema inteiramente voltado à valorização e ao fortalecimento do audiovisual produzido por aqui e pela região.

Realizado pela Cia de Atores Independentes, com 25 anos de atuação em Gravataí, o festival é financiado com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), por meio de edital público, e conta com o apoio da Prefeitura de Gravataí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), e do SESC Gravataí.

O Festival de Cinema de Gravataí acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2025. A Mostra Competitiva de Curtas-Metragens premiará com valores em dinheiro os primeiros colocados em três categorias principais:

•Produção Estadual: para curtas produzidos em qualquer município do Rio Grande do Sul;

•Produção Municipal Expandida: para filmes realizados em Gravataí e nos municípios vizinhos de Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Alvorada, Viamão, Novo Hamburgo, Glorinha e Taquara;

•Categoria Estudantil: para produções realizadas por estudantes da segunda fase do ensino fundamental (a partir do 6º ano) e do ensino médio, de escolas públicas ou privadas do estado. Todos os curtas selecionados concorrerão automaticamente ao Prêmio Júri Popular.

Fotos: Fábio Mariot