Dois acidentes são registrados na Avenida Tiaraju

Na noite de ontem(29), por volta das 22h um motorista que trafegava sentido centro/bairro, na Avenida Tiaraju perdeu o controle do veículo e caiu em uma vala. De acordo com relato de populares, o condutor não se feriu. No momento do acidente, a Guarda Municipal e a Brigada Militar estavam atendendo uma ocorrência relacionada à fiscalização Covid e as demais viaturas da Brigada Militar apresentavam um flagrante na Delegacia de Polícia. Portanto, não houve atendimento desta ocorrência.

Poucos metros do local onde o Del Rey estava havia, nesta manhã, um burro morto em decorrência de um atropelamento. Porém, de acordo com moradores das adjacências, a morte do animal foi por volta das 5h30min, de hoje. O burro foi atropelado por um caminhão. Na primeira hora da manhã, assim que foi comunicada, a Guarda Municipal solicitou a retirada do animal. Uma caçamba e uma retroescavadeira do Parque de Máquinas realizou a remoção, segundo o diretor da Guarda Municipal Angelo Tertuliano. Não há informações sobre o caminhão.