Dois alegretenses carimbam o título do ranking gaúcho de ciclismo em estrada

Com o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, Garibaldi sediou mais um evento de ciclismo no último domingo (6). O I Giro do Sabor marcou a 6ª e última etapa do Ranking Gaúcho de Estrada.

Funcionário público e atleta morre aos 54 anos em Alegrete

Mais de 200 ciclistas percorreram a Estrada do Sabor. A largada e chegada foram realizadas em frente a Associação de Motoristas de Garibaldi e a rota seguiu por pelas localidades de São Luiz do Araripe, São Jorge, Santo Alexandre, 15 da Graciema e São Gabriel.

O ponto alto do trajeto foi a famosa subida da Colombina, com premiação para o menor tempo de subida do dia.

No feminino a ciclista Mariana Picolli consagrou-se campeã gaúcha na categoria elite, com a ijuiense radicada em Alegrete Luana Gabriela vice-campeã da etapa na categoria master “A”, e quinta colocada no ranking feminino de 2022.

Alegrete realizou o primeiro casamento homoafetivo com cerimonial Umbandista

Além de vencer a última etapa em Garibaldi, Mariana levou o título geral do certame na somatória dos pontos. “Prova muito dura com bastante subidas, passagem em estradas de chão e em paralelepípedo. Consegui fazer uma ótima prova, que foi decidida no sprint final”, destacou a nova campeã gaúcha, a primeira alegretense a conquistar o título no ranking em ciclismo de estrada.

No masculino, Erlan Aita finalizou em sexto na prova, mas levou o título de campeão geral no ranking de ciclismo de estrada 2022, na somatória das seis etapas.

Destaque também para o atleta Uillian Gonçalves que obteve a 5ª posição na elite da prova em Garibaldi.

A prova foi organizada pela Federação Gaúcha de Ciclismo e AGACI, em conjunto com as equipes ABC e Reaction, com apoio das prefeituras de Garibaldi e Bento Gonçalves. Todos atletas de Alegrete integram a equipe de ciclismo Apuana Team.

Fotos: reprodução