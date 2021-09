Dois alegretenses vão disputar o título gaúcho de ciclismo de estrada

A 2ª etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada 2021, acontece no dia 12 de setembro na cidade de Santa Rosa, a etapa vai decidir o campeão Gaúcho de Resistência.

O município do noroeste gaúcho foi escolhido para ser a sede da etapa única que vai apontar o campeão gaúcho de ciclismo de estrada 2021.

A Clássica da Soja assim foi denominada a prova que terá um trajeto de 77 km, em um bate volta até a cidade de Porto Mauá que faz fronteira com o Paraguai.

Etapa vai apontar o campeão de 2021 na modalidade

Dois ciclistas de Alegrete estão na fase final de preparação para a competição. Erlan Aita e Uillian Gonçalves serão os representantes do Município em Santa Rosa.

Os atletas que mantiveram os treinamentos durante a pandemia em meio a tantas incertezas de quando retornariam às competições por conta do momento, tiveram foco e esperança que as competições retornassem. Será o dia mais aguardado pelos amantes do ciclismo de estrada e a prova terá os cuidados e protocolos exigidos pela autoridades sanitárias do do estado do Rio Grande do Sul e também da Confederação Brasileira e Federação Gaúcha de Ciclismo.

A prova reunirá os melhores ciclistas do Estado, onde Erlan Aita vai disputar o título na categoria elite, a principal da modalidade.

Ele destaca que os treinamentos foram bem específicos. “Chegamos a rodar de 500 a 600 quilômetros semanais já que a prova tem um trajeto bem seletivo e com um sobe desce que exige bastante preparo”, comentou Aita.

Erlan Aita vai largar na elite da prova

Já Uilliam Gonçalves que estará estreando no campeonato gaúcho na categoria júnior, é considerado um dos favoritos entre seus concorrentes a trazer o título da categoria para Alegrete.

“Vai ser uma prova difícil, mas estou bem preparado e ciente do que fazer para conquistar a competição”, frisou Uillian Gonçalves.

Uillian larga na junior, considerado favorito ao título



Os atletas partem rumo a Santa Rosa neste sábado (11), e agradecem a torcida e incentivo dos amigos, e principalmente aos patrocinadores na temporada 2021: kasadoce, Hotel São Jorge, Lojas Quero-Quero Alegrete, Ferragem Mion e Massoterapeuta Rogério Lima.

Fotos: Cátia Martins e reprodução