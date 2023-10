Dois bons jogos no Farroupilha apontaram os finalistas da Copa dos Campeões

No sábado (7), o estádio municipal Farroupilha foi palco de dois bons jogos do futebol amador. As semifinais da 6ª edição da Copa dos Campeões na categoria sênior especial (atletas de 40 anos), levou um bom público ao estádio, num dia típico de primavera.

Na primeira partida jogaram as equipes do Boca Jrs. e União. Um jogo disputado com muita lealdade, brindou o torcedor na arquibancada. Vitória do Boca que neutralizou as jogadas do adversário e foi eficiente no ataque. Final 2 a 1, para o time que ostenta o mesmo nome do clube argentino finalista da Libertadores da América.

No outro jogo, mais um espetáculo do futebol amador. Nacional e Centenário protagonizaram um dos melhores jogos até então na competição. No tempo normal o equilíbrio técnico refletiu no placar. O zero a zero, levou a disputa das penalidades. Vitória suada do time do Nacional por 3 a 2, que teve como herói o goleiro uruguaio Fernando, com duas excelentes defesas.

Segundo a coordenação da competição, no próximo sábado (14), Nacional e Boca Jrs., decidem o título. Em caso de chuva, a final será transferida mediante prévia comunicação aos clubes envolvidos.

“Cabe salientar o espírito leal de disputa dos dois jogos. A coordenação parabeniza vencidos e vencedores pelas atitudes de atletas e de dirigentes de equipes. Parabéns à todos”, destacou o coordenador técnico Valdir Kinerin.

Fotos: reprodução