Dois ciclistas de Alegrete faturam título gaúcho de Mountain Bike 2020

A 3ª Capital Farroupilha é terra de dois campeões gaúcho de mountain bike. Os alegretenses Sérgio Soares Cruz e Mariana Piccoli foram declarados campeões em suas respectivas categorias.

Os Campeões Gaúchos de MTB 2020, somaram os resultados das duas únicas etapas do ano, realizadas nas cidades de Nova Petrópolis e Ijuí. Ao total, seriam realizadas sete etapas, infelizmente canceladas em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Morando em Caxias do Sul, o alegretense Sérgio Soares Cruz, representou bem sua cidade natal mais uma vez.

Vice-Campeão em Ijuí e campeão na prova de Nova Petrópolis, o ciclista da equipe São João faturou o título de Campeão Gaúcho de Mountain Bike 2020, na categoria Elite.

Este é o 10ª título gaúcho do atleta de Alegrete, são 9 títulos gaúchos na categoria Elite e um a categoria Sub-30. “Estou muito feliz por essa conquista, bem como as histórias e os amigos que o MTB me traz. Quero agradecer a todos os patrocinadores e apoiadores desta temporada e a minha equipe São João Ciclismo”, destacou Cruz.

No feminino, um baita trunfo para a cidade de Alegrete. A ciclista Mariana Piccoli, encerrou a temporada como campeã gaúcha de mountain bike.

Mariana venceu na cidade de Ijuí e vice-campeã em Nova Petrópolis, conquistando o título de 2020. A alegretense que neste ano colheu bons resultados, espera que em 2021, as competições retornem com força total.

“Estou muito feliz. Não estava com muitas esperanças esse ano, já que foi o primeiro competindo no MTB, mas com incentivo da minha família e amigos competi e encarei os desafios. Sensação incrível. Feliz com o resultado”, comentou a alegretense.

Júlio Cesar Santos Fotos: Cátia Martins e reprodução