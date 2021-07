Dois CTGs não vão participar dos Festejos Farroupilhas

Reuniões preparatórias com patrões de CTGs e piquetes em dias separados em que participaram técnicos da Inspetoria Veterinária, da Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária foi definida como será a chegada da chama crioula em Alegrete.

Conduzida por uma reduzida representação, a chama chega à cidade para ser distribuída aos patrões de CTGs e este passarão aos piquetes filiados.

Não haverá nenhuma concentração de gaúchos a cavalo, de acordo com o Coordenador Cléo Severo Trindade, mas de uma comissão que vai levar a chama até a praça Getúlio Vargas onde será acesa no candeeiro crioulo iniciando assim os Festejos Farroupilha no dia 13 de setembro.

Mesmo com esta definição patrões do CTG Aconchego dos Caranchos e Quero Quero emitiram uma nota dizendo que não vão participar do evento deste ano.

Neuri Tito, patrão do Aconchego, em reunião com a toda a patronagem decidiu não participar das atividades. Ele disse que perderam muitos amigos e parceiros para a COVID-19 e acredita que é não momento de festejar em respeito as famílias enlutadas e pela nossa saúde – Vamos apenas manter a chama crioula acessa em frente à sede do CTG.

Na página do CTG Quero Quero, no facebook, a nota deixa claro que a entidade do Distrito de Passo Novo, também pelo momento de pandemia que estamos vivendo, em respeito as famílias que perderam seus entes e pela preservação da saúde de todos não vai participar das atividades dos Festejos Farroupilha. Todavia por questão de honra ao tradicionalismo vão buscar a chama crioula seguindo todos os protocolos de saúde