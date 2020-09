Dois detentos testam positivo para a Covid-19 no Presídio de Alegrete

Compartilhe











Com mais de seis meses desde o início da pandemia do novo coronavírus em Alegrete, pela primeira vez, o Presídio Estadual registra dois casos positivos da Covid-19. Mesmo assim é elogiavel o trabalho preventivo realizado no PEAL.

De acordo com o administrador Cledir Pies, os dois apenados chegaram na Casa Prisional há 14 dias e passaram pelos protocolos que já são cumpridos desde o início. Após o teste, ambos testaram positivo, entretanto, estão assintomáticos. Mesmo assim, eles e os outros seis presos que estavam no mesmo ambiente permaneceram em isolamento por mais uma semana. Caso, não apresentem nenhum sintoma, todos novamente vão realizar o teste e somente após, os dois presos serão encaminhados para a galeria.

Toda essa sistemática manteve a segurança dos apenados e também dos agentes que atuam diuturnamente no PEAL.

Em muitas cidades os Presídios e Frigoríficos foram responsáveis por grandes surtos e até mortes pelo novo coronavírus, uma realidade muito diferente do que presenciamos em Alegrete, onde esses dois espaços que reúnem um número considerável de pessoas têm um controle rigoroso e isso se reflete em apenas esses dois casos positivos, controlados, na Casa Prisional sem risco para os demais detentos.

Atualmente, o Presídio está com 153 presos. A capacidade é para 81.