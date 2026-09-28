Dois envolvidos em briga são encaminhados à Delegacia após Guarda apreender facão

A Guarda Municipal foi acionada na tarde desta segunda-feira após receber uma denúncia informando uma briga entre dois indivíduos em via pública. Segundo o relato recebido pela base de atendimento, um dos envolvidos estaria portando uma arma branca.

Uma guarnição foi deslocada até o endereço informado e encontrou os dois indivíduos em luta corporal. Durante a abordagem, os agentes localizaram um facão que estava em posse de um dos envolvidos.

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Os dois foram contidos pela equipe e, posteriormente, encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foram apresentados para a adoção dos procedimentos cabíveis.

A ocorrência foi registrada como vias de fato, com a apreensão do objeto localizado durante a abordagem.