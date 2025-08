Dois grupos de danças de Alegrete vão com garra para o Juvenart, neste fim de semana, com mais de 140 grupos do RS

E nesta linha, dois grupos da cidade, a Invernada do CTG Farroupilha e do DTG do Clube Juventude participam em Santa Maria do Juvenart, o maior evento de dança na categoria juvenil do RS.

DTG do Clube Juventude não participou em 2024 e dedicou todo o ano para os ensaios desta edição. Eles vão com a coreografia A Tríade do Cavalo de Guerra em homenagem aos que participaram do ENART de 2016. O grupo conta com 26 dançarinos e 10 pares que vão participar deste evento.

A equipe, fora os bailarinos, do DTG do Clube Juventude que integram esse grupo tem: Claudia Garcia- coordenadora; Clarissa Lopes; João Fernandes e Soli Junior- instrutores. Dois ônibus estão indo com torcida do grupo. O ensaios são no Clube Juventude. Eles dançam, dia 1 de agosto ( sexta), às 23h 30min no Juvenart.

Já o Grupo do CTG Farroupilha participa na categoria senior do Juvenart com 38 dançarinos e dançam no sábado às 14h , bloco 2. A preparação foi muito intensa, desde janeiro e nós últimos meses intensificaram os ensaios praticamente todos os dias da semana.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O contexto que vão apresentar é Herança, essência e pertencimento: O legado de avô para neto.

Sempre buscam falar sobre temas que fazem sentido para os que estão vivendo e o que acreditam.

Esse tema veio também em um momento especial da vida dos bailarinos ao ouvir a música: “O primeiro e o último mate”, sentimos que o caminho era esse, contar uma história que realmente aconteceu, pós a música de saída, escrita por Rodrigo Bauer e Vantuir Caceres, foi uma história que aconteceu com Vantuir e seu avô. A partir desta música se criou o contexto e a música de entrada , com melodia de Diego Muller e João Vitor Menezes.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp



Os coreógrafos do grupo do CTG Farroupilha são: Flávio Zum e Paula Zanco, e o trabalho também tem apoio de grandes amigos, que sonham junto os detalhes desta construção.



Eu e o Andrei sempre acreditamos no trabalho em equipe e somos felizes por ter tantas pessoas qualificadas ao nosso lado, sonhando e vestindo a camiseta: Mateus Freitas, Tuca Ramires, Joice Chaves, Ronaldo Estevo, Diego Muller.



Ambos os grupos de Alegrete agradecem aos pais, coordenação e patronagem de suas entidades pelo apoio e fazerem esse sonho acontecer.



Também ao apoio de todos grupos da entidade (pré-mirim, mirim, adulto, veterana e Xiru), na torcida, na palavra de carinho, na presença nos ensaios, vocês nos fortalecem e mostram a potência que essa entidade tem, dizem os coordenadores.

Ensaio exaustivos, dedicação ao máximo para mostrar por meio dos movimentos da dança o melhor dessa importante manifestação cultural de nosso Estado. O Juvenart com a presença de mais de140 grupos, envolve cerca de 3,5 mil jovens celebra a cultura gaúcha por meio da dança, retorna a Santa Maria após alguns anos e será no ginásio da UFSM de 30 de julho a 3 de agosto.

O Juvenart é um festival de danças tradicionalistas juvenis, organizado pelo CTG Sentinela da Querência, em parceria com a UFSM. A 21ª edição, que ocorre no Ginásio Polivalente da UFSM, contará com apresentações de dança, chula e danças de salão.

Além dos grupos de dança, o evento também reunirá 45 chuleadores e 45 casais de danças de salão, com a expectativa de atrair mais de 6 mil tradicionalistas.