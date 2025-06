Dois guris do Flamenguinho são aprovados pelo Cosmopolitano, filial da Lazio, da Itália

O Cosmopolitano de Cosmópolis (SP) é um clube que se associa à Lazio da Itália, com o objetivo de ser seu representante oficial no Brasil e adotar sua metodologia e processos. A parceria foi formalizada com a assinatura de contrato, incluindo a utilização do nome “Cosmopolitano Lazio”. O Cosmopolitano, é um clube-empresa inaugurado em 2023, e oficialmente representante da Lazio, no Brasil.

Nesta semana, o convênio começou com o pé direito. O atacante alegretense Antônio Mafinni e o uruguaianense Joaquim Vargas Fagundes meia esquerda da seleção do Efipan, foram avaliados e aprovados pelos técnicos do Cosmopolitano. Os dois guris serão integrados ao elenco Sub-15 para disputa do campeonato paulista.

Antônio Joaquim

Conforme o técnico Edinho Machado, mais três atletas já iniciaram avaliação. São eles: Bruno (lateral esquerdo) Luizinho (volante) e Pablo (goleiro). O presidente Toninho Fagundes ajusta locais de treinamento em Alegrete, após a proibição dos treinos em unidades militares.

Fagundes confirmou a participação no Torneio Internacional de Balneário Camboriu, que será disputado entre 12 e 19 de julho, em Santa Catarina. O Flamenguinho vai levar as categorias Sub-13 e a Sub-14 que se prepara para o Efipan 2026.