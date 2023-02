Dois homem são presos pela BM no bairro Vila Nova

Share on Email

Durante patrulhamento ostensivo, uma guarnição recebeu denúncias de que havia um foragido da Justiça na rua Joaquim Astrar.

No endereço, os policiais visualizaram o suspeito no interior do pátio, em frente à residência, porém, assim que ele percebeu a aproximação da viatura policial correu em direção ao interior da casa.

O indivíduo foi acompanhado e detido nos fundos do imóvel e foram realizadas buscas no local, onde foram localizados nove munições calibre 38 e uma balança de precisão.

Na sequência, o responsável pela residência, um homem que cumpria prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, afirmou aos PMs que o material apreendido, localizado no endereço, era de sua propriedade.

Com essa informação, os policiais confirmaram que o suspeito que havia fugido da guarnição estava com mandado de prisão, em seu desfavor por crime de roubo de uma moto e o apenado em regime domiciliar que possui antecedentes por furtos e outros, foram levados à Delegacia de Polícia.

Os dois foram presos, um por ser foragido da Justiça e o responsável da casa foi autuado em flagrante pela Delegada de Plantão por posse irregular de arma de fogo.