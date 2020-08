Dois homens são presos por embriaguez ao volante em Uruguaiana

Compartilhe









PRF prendeu dois condutores embriagados em Uruguaiana.

No final da tarde deste domingo (02), na BR 472 em Uruguaiana, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens que dirigiam embriagados. As prisões ocorreram em uma operação com o apoio da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana.

Durante uma operação focada no combate à embriaguez ao volante, foram fiscalizados dezenas de veículos e condutores. Todos os motoristas abordados foram submetidos ao teste com o bafômetro.

Em uma das abordagens, o condutor de um Gol, de 50 anos, natural de São Francisco de Assis, apresentou sinais de embriaguez, devidamente comprovados pelo bafômetro. O aparelho também atestou a embriaguez do condutor de um Sandero, de 40 anos, natural de Porto Alegre.

Ambos foram presos por embriaguez ao volante e encaminhados à área judiciária local. Os veículos foram recolhidos.